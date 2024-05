Мъж намушка с нож осем души в Китай

М ъж е убил осем души и е ранил друг с нож в Централен Китай, съобщават държавни медии, като се позовават на местните власти, предаде Франс прес.

Според държавната телевизия нападението е извършено вчера сутринта в град Сяоган, провинция Хубей. Няма опасност за живота на ранения, според официалната агенция Синхуа.

