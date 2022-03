Мистериозни символи на руските танкове в Украйна

Н а всички снимки навлизащата в Украйна руска бойна техника е означена с мистериозни символи – латински букви, най-вече „Z”, за които няма обяснение.

Освен просто „Z”, може да се види „Z” вписано в триъгълник, кръг или квадрат, а също и „U”, което обаче видимо се среща по-рядко. Символите са с различни размери, изписани са на различни места по танковете, джиповете, камионите, оръдията, транспортните бронирани машини. За всички е използва ярка бяла боя. Има снимки на танкове, които буквално са покрити със „Z”-ове, а на други има само един и то сравнително малък.

Според някои военни експертите това може да бъде начин руските сили да разграничат техниката си от украинската. И двете страни използват еднакви модели бронирани машини. А дори и да има технически разлики, като например с украинските танкове Т-80, те доста приличат на руските Т-72, особено от по-голямо разстояние, посочва „Task & Purpose”.

Вече е ясно, че руската армия не използва системи са сателитна навигация и електронно разпознаване свой – чужд.

Поставянето на знаци е обичайна военна практика за разграничаване на приятел от враг.

Американските военни слагат черно-бели ивици на своите самолети по време на десанта в Нормандия през 1944 г., за да избегнат приятелски огън от корабите и сушата. При операция „Пустинна буря” в Ирак, бронираната техника на САЩ е означена с обърнато бяло „V”.

„В крайна сметка маркировките „Z“ и други подобни са мярка за отстраняване на конфликти, за да се предотвратят инциденти с приятелски огън”, посочва пенсионираният полковник от морската пехота Марк Кансиан, старши съветник в Центъра за стратегически и международни изследвания.

Подполковникът от военновъздушните сили на САЩ Тайсън Ветцел, старши сътрудник в мозъчния тръст на Атлантическия съвет във Вашингтон е категоричен, че руските бойни самолети летят твърде бързо, за да могат техните пилоти да разпознаят маркировката със „Z”.

По вероятно е символите да се предназначени за идентификация от хеликоптери, артилерия и ракетни установки.

Бившият капитан от морската пехота Роб Лий, който е работил в мозъчен тръст, фокусиран върху отбраната в Москва, обаче не вярва, че маркировките имат за цел да предотвратят приятелски огън, защото не са стандартизирани и често са твърде малки, за да бъдат забелязани отдалеч.

„Те са различни от това, което обикновено виждаме на руските превозни средства”, пояснява Лий. „Те явно са нещо ново. И най-вероятната причина, поради която биха поставили този вид символи, е да посочат различна работна група, различен ешелон”.

Лий отбелязва, че различни версии на маркировките са се появили на снимки, включително „Z” в квадрат, кръг или триъгълник, а някои превозни средства са маркирани единствено с бял триъгълник.

Според Лий сега, когато инвазията в Украйна е в ход, тези различни видове маркировки трябва да позволят на руските пътни охранители, насочващи трафика, да се уверят, че всички превозни средства и оборудване отиват на правилното място.

„Това са маркери, които вероятно означават техните работни групи или различни ешелони, така че да могат да поддържат нещата в ред”, счита Лий.

Непотвърдена информация, която циркулира в руските социални медии, твърди, че машините, маркирани със „Z”, са предназначени да напредват към украинския град Харков, докато колоните с триъгълна маркировка отиват към Донбас.

Официално Пентагонът отказва да коментира мистериозните символи. Скот Гирингели, говорител на Европейското командване на САЩ, посочва, че служителите на армията не обсъждат разузнавателните данни и нито потвърждават, нито спекулират относно военни планове и операции.

