Мистериозни катранени топки отново се появяват на плажовете на Сидни (СНИМКИ)

М есеци след като мистериозни топки от катран принудиха властите да затворят някои от най-известните плажове в Сидни, нови отломки, този път сиви или бели на цвят, започнаха да се измиват по бреговете на града. Тази нова поява доведе до затварянето на девет плажа, сред които популярните Manly и Dee Why, докато властите разследват случая.

