Бихте ли си купили остров с частен плаж и 15 призрака

О стров от 24 декара край бреговете на Девън с частен плаж, крепостни стени и разрешение за строеж на луксозен хотелq е обявен за продажба.

(Във видеото може да научите повече за: Гигантският череп от остров Тумски)

Островът на Дрейк е бил използван за военна отбрана в продължение на стотици години, като оръдията от 18-ти век все още са на мястото си и са включени в продажбата.

До него се стига с лодка за по-малко от 10 минути, а след като излезете на сушата, навсякъде ще видите военна история.

От стари казарми до артилерийски батареи с шахти за снаряди и подземни складове.

„Историята му е хилядолетна - първата регистрирана сграда е от 1135 г. По онова време тя е била възпиращо средство, вероятно затова испанската армада никога не е идвала тук!“, казва настоящият собственик и местен бизнесмен Морган Филипс.

