Най-успешният пират, за когото дори и не сте чували

В съзнанието на повечето хора пиратите са смели авантюристи, чийто живот бил изпълнен с вълнуващи приключения. Тази идеализирана представа обаче е далеч от истината. Повечето пирати всъщност били опасни престъпници, готови на всичко, за да забогатеят възможно най-бързо.

Сред най-известните представители на тази „професия“ са сър Франсис Дрейк, Хенри Морган, Бартоломю Робъртс и Едуард Тийч, останал в историята с прякора си Черната брада.

Хенри Евъри може и да не е сред най-популярните пирати, но неговите подвизи са легендарни и са послужили като вдъхновение за създаването на много песни, книги и пиеси.

Само за две години, той и неговият екипаж извършили серия от дръзки нападения и откраднали впечатляващи богатства. Самият Евъри така и не бил заловен, а съдбата му и до днес е обвита в мистерия.

На борда на „Чарлз II“

За произхода на Евъри не се знае почти нищо. Предполага се, че той служил в британския Кралски флот, преди да започне да търгува с роби в началото на 90-те години на 17 в. Едни от най-ранните свидетелства, свързани с името му, датират от 1693 г. Тогава той бил част от екипажа на кораба „Чарлз II“, който бил нает да плячкосва френски плавателни съдове в района на Карибите. Моряците обаче негодували, тъй като в продължение на месеци не им било плащано.

Това се оказало златна възможност за Евъри. През май 1694 г. той се възползвал от ниския морал на екипажа и оглавил бунт, в резултат на който поел контрола над „Чарлз II“. Пред останалите моряци Евъри обявил, че възнамерява да стане пират.

Според някои свидетелства, достоверността на които не е потвърдена, той произнесъл следната реч:

In 1695, English pirates set upon the Mughal treasure ship Ganj-i-Sawai. In his new book, Steven Johnson says the outrageous attack takes on still greater significance when seen as the crucial inflection point in the rise of the British Empire. https://t.co/6OkvimVvqy — New York Times Books (@nytimesbooks) May 13, 2020

„Сега аз съм капитанът на този кораб. Възнамерявам да се отправя към Мадагаскар с намерението да натрупам богатство за себе си и за всички смели мъже, които решат да ме последват“.

Първите успехи на Евъри

След като преименували „Чарлз II“ на „Фенси“, Евъри и неговият екипаж се отправили към бреговете на Южна Африка. Съвсем скоро те извършили и първото си нападение, плячкосвайки три британски търговски кораба в района на островите Кабо Верде (намиращи се на около 500 км. западно от бреговете на Сенегал).

Набезите им продължили и през следващите месеци. Пиратите ограбили няколко френски и датски плавателни съда, а междувременно екипажът на „Фенси“ ставал все по-многоброен. Предполага се, че когато разбойниците достигнали Мадагаскар в средата на 1695 г., на борда на кораба имало около 150 души.

#OTD in 1695 Henry Every perpetrates one of the most profitable pirate raids in history by capturing the Grand Mughal ship Ganj-i-Sawai. pic.twitter.com/CoQzT46fAS — Daniel Edwards (@EDannyEdwards) September 7, 2018

Успехите на Евъри били впечатляващи и той бързо спечелил уважението на своя екипаж. Въпреки това, пиратът имал още по-амбициозни цели. Евъри научил, че флотилия на Моголската империя (ислямска държава, която до края на 17 в. обединявала почти цяла Индия. Тя била управлявана от династията на Великите моголи) скоро ще отплава от пристанището Ал-Мака на Червено море за Сурат, Индия. В състава на армадата имало няколко търговски и транспортни кораба, пълни със съкровища, собственост на самия император.

Дръзко нападение

През август 1695 г. Евъри и неговият екипаж отпътували за Червено море и започнали да планират как да нападнат моголската флотилия. Тъй като имали нужда от по-значителна огнева мощ, те се обърнали за помощ към други пиратски кораби. Един от тях бил „Амити“, капитан на който бил небезизвестният Томас Тю.

Няколко дни по-късно пиратите забелязали армадата, в състава на която имало 25 плавателни съда. Започнало преследване, като повечето моголски кораби успели да се измъкнат, но по-бавния „Фатх Махмамади“ изостанал от групата и бил пленен от пиратите, които заграбили злато и сребро на стойност от около 50 000 британски лири.

Евъри обаче решил да продължи гонитбата. На 7 септември трите кораба, които били под негово командване, настигнали „Гандж-и-Савай“ – огромен плавателен съд, който разполагал с десетки оръдия и около 400 стрелци.

On this day 305 years ago the Ganj-i-Sawai was captured by the pirate Henry Avery. The loot from the ship totalled between £325,000 and £600,000 making it one of the most lucrative pirate heists ever. #pirates #henryavery pic.twitter.com/ZuP1YS6gZe — Letters of Marque (@LoM_PirateProps) September 7, 2020

Започнало сражение, по време на което късметът се усмихнал на Евъри и неговия екипаж. Едно от оръдията на „Гандж-и-Савай“ се повредило и експлодирало, което всяло голям смут сред защитниците на моголския кораб. Освен това, част от пиратите успели да се качат на борда на плавателния съд и започнала ожесточена ръкопашна схватка. Индийските войници били победени, след като капитанът им се уплашил и се скрил, нареждайки на няколко робини да се сражават срещу разбойниците вместо него.

Плячка, за която си мечтаел всеки пират

След като се справили със съпротивата на войниците, останали на борда на „Гандж-и-Савай“, пиратите насочили вниманието си към пътниците. Те избили мъжете и изнасилили всички жени, сред които имало роднина на моголския император.

„Престъпниците поели пълен контрол над кораба и изнесли всичкото злато и сребро, което успели да намерят“, пише индийският историк Хафи Хан. „Те останали на борда му в продължение на цяла седмица, търсейки скъпоценности, отнасяйки се крайно жестоко с мъжете и опозорявайки жените, млади и стари. Някои жени, за да опазят честта си, се хвърлили в морето, докато други се самоубили с ножове и кинжали. Накрая, престъпниците напуснали кораба, оставяйки пътниците на произвола на съдбата“, разказва още Хан.

Ancient coins found in Rhode Island may solve mystery of murderous 1600s pirate. https://t.co/JLufP0axJY — NBC News (@NBCNews) April 5, 2021

Златото, среброто и скъпоценностите, откраднати от Евъри и неговия екипаж, били оценени на около 600 000 британски лири. Според експерти, днес тази сума би възлизала на няколко десетки милиона долара. След като си поделили плячката, пиратите се отправили към Бахамите. Те пристигнали на остров Ню Провидънс и се представили за търговци на роби. Пиратите подкупили местния губернатор, който обещал да запази в тайна тяхното местонахождение.

Съдбата на Евъри

Докато Евъри и неговият екипаж се наслаждавали на спокойния живот на острова, английските власти трябвало да се справят с политическите последици от техните действия. Моголският император бил вбесен от случилото се с „Гандж-и-Савай“ и наредил да бъдат арестувани няколко високопоставени служители на британската Източноиндийска компания по обвинения, че са заговорничели срещу него. Тъй като се опасявали, че императорът може да прекрати търговските споразумения, сключени с компанията, нейните ръководители изплатили солидно обезщетение на владетеля и обещали да накажат извършителите за нападението над „Гандж-и-Савай“.

За залавянето на Евъри била обявена голяма награда, но той така и не бил открит. Повечето членове на неговия екипаж успели да избягат в Европа и Северна Америка, а само няколко били арестувани и екзекутирани. Какво се случило със самия Евъри остава загадка и до днес. Смята се, че той пристигнал в Ирландия, представяйки се с името „Бриджмен“. Според една теория, пиратът останал там, живеейки охолно с богатството, което заграбил. Други историци предполагат, че той се завърнал в родната си Англия, където починал в крайна бедност, след като бил ограбен от опитни измамници.