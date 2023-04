Мистериозна светлина в небето над Киев, НАСА отрича да има общо

Я рка светлина над Киев освети около 22 часа местно време небето над украинската столица. В града беше обявена въздушна тревога, сирените бяха включени.

Мнозина потребители на социалните мрежи коментираха, че вероятно противовъздушната отбрана е свалила руска ракета. Военните обясниха, че са открили цел над Киев и са били готови да я свалят, ако се наложи, пише NOVA.

Украинските медии съобщиха, че ръководителят на градската военна администрация на Киев Сергей Попко свърза светкавицата в небето над столицата с падането на космически спътник на НАСА на Земята. Има догадки, че може би става въпрос за метеорит.

Съобщенията за падането на американски спътник в района на Киев са ненадеждни, тъй като апаратът все още е в орбита, съобщава НАСА за РИА Новости. „Проследяваме сателит на НАСА, наречен RHESSI, който в момента остава в орбита“, казва говорител на НАСА.

Той също така добави, че НАСА работи с Министерството на отбраната на САЩ по този въпрос и устройството ще навлезе в земната атмосфера около 20:50 часа на 19 април (03:50 московско време на 20 април), с възможно отклонение от единица час горе-долу.

„Рискът от увреждане на някого на Земята е нисък“, добавят от НАСА.

В сряда вечерта няколко украински издания, позовавайки се на очевидци, съобщиха за светкавица и експлозии в небето над Киев и региона.

Ръководителят на кабинета на Володимир Зеленски Андрий Ермак написа в социалните мрежи, че това явление е резултат от работата на украинската противовъздушна отбрана, но скоро след това изтри съобщението.

