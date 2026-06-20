Свят

Ще има ли мир? Пратеници на Тръмп отиват за преговори с Иран в Швейцария

Иранският външен министър Абас Аракчи планира да отпътува за Швейцария в събота, според източник, запознат със ситуацията. Източникът допълни, че това все още може да се промени

Надежда Неменски Надежда Неменски

20 юни 2026, 07:55
Ще има ли мир? Пратеници на Тръмп отиват за преговори с Иран в Швейцария
Джаред Къшнър и Стив Уиткоф   
Източник: GettyImages

С пециалният пратеник на Белия дом Стив Уиткоф е напът за Швейцария, където се очаква да се проведе първият кръг от преговори с Иран за потенциално ядрено споразумение, съобщи американски служител пред Axios.

Американският служител добави, че другият пратеник на американския президент Доналд Тръмп Джаред Къшнър вече се намира в Швейцария.

Преговорите трябваше да започнат в петък, но бяха отложени поради боевете между Израел и Хизбула в Ливан. Все още не е ясно дали е определено ново време за разговорите.

Преговорите за мир между САЩ и Иран в Швейцария се отлагат

Иранският външен министър Абас Аракчи планира да отпътува за Швейцария в събота, според източник, запознат със ситуацията. Източникът допълни, че това все още може да се промени.

Според източник от една от страните посреднички, иранският външен министър Абас Аракчи е заявил в петък пред няколко свои колеги, че прекратяването на огъня в Ливан е критичен въпрос за Иран и е от решаващо значение („всичко или нищо“) за преговорите между САЩ и Иран.

Втори източник от една от страните посреднички посочи, че иранците са подчертали, че искат да видят влизането в сила на прекратяването на огъня, преди да отпътуват за Швейцария.

Премиерът на Катар Мохамед бин Абдулрахман ал-Тани, който е един от ключовите посредници между САЩ и Иран, пристигна в Швейцария по-рано в петък.

Очакваше се вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс да ръководи американската делегация, но той отложи пътуването си в последния момент в четвъртък вечерта. Не е ясно дали той ще предприеме пътуването този уикенд.

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Редактор: Надежда Неменски
Източник: Axios    
САЩ Иран Швейцария ядрено споразумение преговори Стив Уиткоф Джаред Къшнър Абас Аракчи прекратяване на огъня Близък изток
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Ще има ли мир? Пратеници на Тръмп отиват за преговори с Иран в Швейцария

Ще има ли мир? Пратеници на Тръмп отиват за преговори с Иран в Швейцария

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