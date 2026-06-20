„Аз съм най-грозният мъж в света“: Рядката болест, която превръща мускулите в кости

П рез далечната 2002 г. Годфри, който сега е на 63 години, участва в конкурса за най-грозен човек в Уганда и го печели.

Докато повечето хора биха били доста съкрушени да спечелят подобна титла, Годфри живее с изключително рядко и застрашаващо живота състояние, наречено прогресивна осифицираща фибродисплазия (ФОП), известно още като „болест на каменния човек“ — така че отличаването му с подобно определение го кара да се чувства специален.

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„Когато спечелих титлата за най-грозен мъж, си казах: това съм аз“, казва той в ексклузивен откъс от новия епизод на предаването „Най-екстремните хора“ (Most Extreme Humans), което се излъчва по TLC.

„Стигнах толкова далеч, все още ставам за нещо. Това ми даде увереност“, добавя той.

Ssengabi, born Baguma Godfrey and his wife Namande Cate mark 22 years as a married couple.



Congratulations. pic.twitter.com/PCihGEXtOl — Exclusive Bizz (@excluive_bizz) November 6, 2025

Какво представлява ФОП?

Мускулите и съединителната тъкан на хората с ФОП постепенно се превръщат в кост в хода на живота им. Този процес започва в детството, когато вратът и раменете се „вкоченяват“, и постепенно се придвижва надолу по крайниците, ограничавайки движенията.

Ако мускулите около устата и челюстта се превърнат в кост, това може да блокира говора и храненето. Разрастването на костите около гръдния кош може да ограничи дишането.

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„Тази болест атакува мускулите. Те растат и се превръщат в кост, има много болка“, споделя Багума.

Особено плашещото е, че всякакъв вид нараняване (като падане или операция) и дори вируси като грип могат да накарат костта да расте още по-бързо.

Дори инжекции като ваксинации или обезболяване при зъболекаря могат да предизвикат образуването на допълнителна кост.

Отоците са основен проблем при ФОП, тъй като новата кост притиска лимфните съдове, възпрепятствайки потока на лимфната течност и причинявайки натрупването на течност в даден крайник.

Състоянието на Багума е изключително рядко, като засяга един на милион души по света, а в историята са регистрирани едва няколкостотин случая.

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Хората с ФОП имат някои възможности за лечение, включително лекарство, което ограничава образуването на нова кост, одобрено от FDA (Агенцията за контрол на храните и лекарствата в САЩ) през 2023 г. Те могат също така да приемат антибиотици поради повишения риск от респираторни инфекции, както и кортикостероиди за облекчаване на болката и отоците.

Хора като Багума се нуждаят и от специални обувки и шини, които да им помагат да ходят и да се справят с ежедневието, тъй като костите втвърдяват крайниците.

Историята на Годфри

Багума е роден в малко село в Уганда, където се сблъсква с подигравки и дискриминация.

„През годините много хора са ме наричали „горила““, казва той в новия епизод.

„Някои ме наричат „маймуна“, други „бабуин“. Това е нормално. Вече свикнах“, споделя той.

За първи път забелязва, че нещо не е наред, когато изпитва необичайно подуване на бузата си на 10-годишна възраст.

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Въпреки това той остава без диагноза до зряла възраст, като същевременно създава семейство и има осем деца — шест от които са от любовта на живота му, Наманде Кейт.

„Казах ѝ, че не съм избрал да изглеждам по начина, по който изглеждам, и че ако усеща, че съм ѝ в тежест, е свободна да ме напусне“, споделя той по-рано пред KFM.

Тя обаче заявява пред Barcroft: „Годфри не е красив отвън, но има добро сърце. Иска ми се хората да го виждаха по начина, по който го виждам аз“.

Преди около десетилетие д-р Тони Уилсън, ръководител на отделението по медицина в болницата в Мбарара, Уганда, му прави ядрено-магнитен резонанс (ЯМР) и накрая му поставя диагнозата. Той го успокоява, че не може да предаде състоянието на децата си.

През цялото време той отказва да позволи на това състояние да го определя. Занимава се с музика, изнася мотивационни речи и прави комедийни скечове.

Той насърчава другите с послания за себеприемане и стремеж към преодоляване на трудностите и системната дискриминация.

Багума споделя историята си в „Най-екстремните хора“, ново предаване по TLC, което разказва историите на хора, живеещи с редки медицински състояния и преодоляващи трудностите съдбата.