Малините станаха невиждан лукс: Защо плодът у нас стигна рекордна цена

Б ългария се нарежда сред водещите световни производители на малини, като страната ни е в топ десет по този показател. Въпреки това, за българския потребител малините остават деликатес, достигащ рекордно високи цени от над 30 евро за килограм. Общата площ, засята с малини у нас, надхвърля 2250 декара.

Около 10% от българската реколта се изнася, предимно към Германия. Останалата част се насочва към вътрешния пазар. Лошите климатични условия тази година оказват влияние върху качеството и количеството на реколтата, което вече води до значителен скок в цената на индустриалните малини – почти двойно спрямо миналата година. За крайния потребител цената на килограм малини по пазарите и в търговските вериги достига до 32 евро.

В Кричим, Пенко Ламбрев отглежда английски сортове малини от три години, разказва NOVA. Той е единственият производител на ранни плодове в региона, като използва оранжерии и саксии. Специална мрежа над найлона предпазва плодовете от слани, градушка и прекомерно слънцегреене, тъй като малините са чувствителни към пряка слънчева светлина.

"Когато сме в оранжерии, отгоре имаме засенчваща мрежа над найлона и сега в момента ни пази от слънцето и нямаме пригор на листа, пригор на плодове", обяснява Пенко. Отглеждането на тези сортове изисква интензивно поливане – до 10 пъти дневно, и постоянно следене на pH на почвата. "Защото в самата саксия кокосовият субстрат (хидропонно отглеждане) много бързо изсъхва и трябва да се полива на всеки час. Зависи от температурата - по 5-6 до 10 минути на всеки час", допълва той.

Разходите за производство тази година са се удвоили, най-вече заради цената на торовете. Водата за напояване и надниците също са значителен разход – 30 евро на ден на човек. Първите реколтирани плодове са от края на май, като се очакват около 3 тона от оранжериите. Продукцията се реализира директно от производителите, като изкупната цена на едро е между 8 и 10 евро. Цената на дребно обаче достига два до три пъти по-високи стойности, особено във Варна и Бургас, където се насочва голяма част от продукцията за курортите.

Едрите английски малини не са предпочитани от индустрията за производство на сладка и конфитюри, тъй като за тези цели се използват по-дребни и по-евтини сортове. Ранните, сочни малини са предназначени основно за прясна консумация. "Нашите малини са много хубави, големи, но не е рентабилно за домакините да я използват за направата на сладко, компоти и за десерти, понеже им идва много скъпа и изчакват да излезе полската", споделя Нина Шикова.

Тази година Пенко и Нина отглеждат и боровинки. Първоначално са ги продавали за 15 евро на килограм, но в момента цената е спаднала до 7 евро.

Малинопроизводителите настояват за спешни мерки срещу риск от водна криза, а Министерството на земеделието проверява сигнали за нелоялни практики спрямо тях.