Мистериозна археологическа находка се оказа със зловеща история

А рхеолози откриха мистериозен гребен в Англия, който крие зловеща история.

Особено ужасяващ артефакт беше открит по време на археологически разкопки в Англия, напомнящ за отдавна изгубени културни практики, които днес можем само да се опитваме да си представим, съобщи Sciencealert.

Преди няколко години, близо до село само на няколко километра северозападно от Кеймбридж, наречено Бар Хил, археолози от Лондонския археологически музей (MOLA) изровиха гребен, датиран от около 750 г. пр. н. е. до 43 г. сл. н. е., като единият е направен от кост.

Но не коя да е кост. Учените откриха, че този артефакт е издълбан от човешка париетална кост, част от човешкия череп.

Други артефакти от желязната епоха, направени от човешка кост, са били намирани в района на Кеймбриджшър и преди, но този беше особено необичаен. Няма модел на износване на зъбите на гребена, което предполага, че целта му е била по-скоро декоративна или духовна, отколкото практична.

Scientists from the Museum of London #Archaeology (MOLA) identified a ‘comb’ carved out from a human skull among 280,000 items of interest collected between 2016 and 2018. pic.twitter.com/dDsvb1zy6J