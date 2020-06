Kакво ни разкрива генетичният анализ на свитъците от Мъртво море

У чени приложиха генетичен анализ върху свитъците от Мъртво море, за да установят дали правилно се съчетават фрагментите от древните ръкописи, съобщиха ДПА и Ройтерс.

Свитъците от Мъртво море са древни религиозни ръкописи, съдържащи основи на Стария завет. Първите ръкописи са открити случайно от бедуин през 1947 г., а в следващите години са намерени още фрагменти в 11 пещери край Кумран, на Мъртво море.

Реликвите преминават през много ръце, а заради възрастта си са фрагментирани и не добре запазени. Затова специалисти сравняват съчетаването на отделните над 25 000 части с мъчително подреждане на гигантски пъзел.

Ръкописите обаче имат огромно научно, културно, историческо и религиозно значение и изследователите търсят решение.

Намирането на ръкописите, създадени преди две хиляди години, е най-значимата археологическа находка в историята, смята Одед Рехави от университета на Тел Авив, Израел. Кумранските свитъци съдържат няколко от най-древните версии на Библията и са от изключителен интерес за християни, мюсюлмани и евреи, пояснява той.

Рехави и колегите му, сред които Ноам Мизрахи от университета на Тел Авив и Матиас Якобсон от университета на Упсала, Швеция са публикували резултатите от работата си в американското научно сп."Сел".

Рехави каза пред ДПА, че ДНК анализът на образци от около 35 фрагмента е потвърдил, че определени части от ръкописите са части от едно цяло. В един от случаите обаче било повече от ясно, че фрагментите от един ръкопис не са съчетани правилно, както се смяташе досега.

"Установихме, че една част от фрагментите са от ръкопис върху овча кожа, а една малка част - върху кожа от крава", казва Рехави. И допълва, че генетичният анализ е установил, че овчата кожа не била от едно животно.

От четири фрагмента с текстове от книгата на пророк Йеремия, два са върху овча кожа, а другите два - върху кожа от крава, добавя библейският изследовател Мизрахи.

