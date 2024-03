Мистерията около синдрома на Хавана се заплита

Д ве нови проучвания на мистериозния синдром на Хавана не откриват физическа причина, но предполагат възможна връзка с психичното здраве.

От 2016 г. насам повече от 1000 служители на американското правителство, разположени в международен мащаб, са съобщили, че чуват натрапчиви звуци и усещат тежест върху главите си, последвани от симптоми като силно главоболие, замаяност и когнитивна дисфункция. Откакто федералните служители, разположени в Хавана, Куба, за първи път съобщиха за тези аномални здравни инциденти, синдромът на Хавана е терминът, с който медиите обозначават състоянието.

Сега американски изследователи, ръководени от Националния институт по здравеопазване (NIH), съобщават, че не са открили значителни разлики в мозъчните сканирания или други биологични тестове между хората със синдрома на Хавана и здравите контроли.

Въпреки че резултатите дават малка представа за възможното биологично обяснение на симптомите, авторите подчертават, че има множество фактори, които трябва да се вземат предвид при тълкуването на тези резултати.

"Липсата на доказателства за откриваема с ядрено-магнитен резонанс (ЯМР) разлика между лицата с аномални здравни инциденти (АЗИ) и контролите не изключва възможността по време на АЗИ да е настъпило неблагоприятно събитие, въздействащо върху мозъка", казва Карло Пиерпаоли, невролог от NIH, първи автор на едно от изследванията.

"Възможно е лицата с аномални здравни инциденти да изпитват резултатите от събитие, довело до техните симптоми, но увреждането да не е довело до дългосрочните невроизобразяващи промени, които обикновено се наблюдават след тежка травма или инсулт. Надяваме се, че тези резултати ще намалят опасенията, че аномалните здравни инциденти са свързани с тежки невродегенеративни промени в мозъка", казва експертът.

Учените изследват различни видове магнитно-резонансни сканирания за измерване на обема, структурата и функциите на мозъка при 81 участници, които са имали аномални здравни инциденти, и ги сравняват с 48 здрави контролни лица, 29 от които са имали сходни оплаквания, но не са съобщавали за аномални здравни инциденти.

В отделно проучване 86 участници с аномални здравни инциденти и 30 контролни лица със сходни проблеми са били подложени на различни тестове, включително изследване на кръвни биомаркери и клинични, слухови, балансови, зрителни и невропсихологични оценки.

Изследователите са използвали множество методи и модели за проучване на данните. При анализа на различни наблюдаеми признаци, които включват подбор на биохимични характеристики, екипът се надява да открие значителни клинични промени, които могат да корелират с резултатите от невроизображенията.

"Нашата цел беше да проведем задълбочени, обективни и възпроизводими оценки, за да видим дали можем да идентифицираме структурни мозъчни или биологични разлики при хората, които съобщават за аномални здравни инциденти", казва Лейтън Чан, учен в областта на общественото здраве и изпълняващ длъжността главен научен ръководител в NIH.

Магнитно-резонансните изследвания са проведени приблизително 80 дни след появата на симптомите, като някои участници са сканирани още 14 дни след оплакванията им.

Въпреки задълбочените си методи екипът не открива последователни образни аномалии, които да отличават хората с AHI от здравите контроли.

Изследване, публикувано през 2019 г., сравняващо по-малка извадка от хора, съобщаващи за аномалии, с контролите, установило значителни разлики в обемите на бялото вещество и намалена функционална свързаност в слуховите и зрителните области на мозъка.

Макар че последното изследване не е потвърдило тези констатации, то установило, че хората със синдрома на Хавана съобщават за повече проблеми с равновесието и по-високи нива на умора, депресия и посттравматично стресово разстройство в сравнение с контролната група.

