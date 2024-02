Синдром на Хавана: Всичко, което трябва да знаете (ВИДЕО)

Д окументиран за първи път през 2016 г., синдромът на Хавана завладява света на конспирациите. Сложният и противоречив феномен за първи път попада в заглавията на вестниците, когато започва да поразява американски и канадски дипломати, намиращи се в Хавана, Куба. В условията на и без това напрегнатите отношения между народите, появата на тази мистериозна болест бързо хвърля сянка върху дипломатическите и разузнавателните кръгове. С редица симптоми от главоболие до когнитивни проблеми - произходът и последиците от болестта остават неизяснени.

Дали един от многобройните врагове на Америка, разполагащ с усъвършенствани енергийни оръжия, се е насочил към дипломатите? Дали става въпрос за масова истерия? Или нещо още по-тревожно?

Диагностициране на синдрома на Хавана

И така, какво представлява синдромът на Хавана?

Симптомите варират, но най-общо казано, той се характеризира със спектър от здравословни проблеми и се проявява предимно като неврологични и когнитивни симптоми. Засегнатите съобщават за:

Тези симптоми често се проявяват внезапно, без почти никакви предупредителни знаци, създавайки медицинска мистерия, която затруднява, както изследователите, така и здравните специалисти. Първоначално пациентите с тези симптоми са били силно локализирани, като всички са били в Хавана, Куба, но с течение на годините синдромът е надхвърлил географските граници. През последните години епидемии са засегнали американски и канадски дипломати не само в Хавана, но и на различни международни места.

През последните седем години разследващите от медицински експерти до разузнавателни служби са търсили потенциални причини, като в центъра на вниманието е бил разнообразният спектър от симптоми.

Толкова много пациенти с различни симптоми са затруднили установяването на една-единствена причина. Докато експертите се опитвали да разгадаят мистериите, свързани със синдрома на Хавана, теоретиците на конспирацията предложили свои собствени обяснения.

Синдромът на Хавана за пръв път привлякъл общественото внимание през 2016 г., когато американски и канадски дипломати, разположени в Хавана, Куба, започнали да съобщават за горепосочените симптоми. Интересното е, че много от засегнатите лица описват появата на симптомите като внезапна, често настъпваща след чуване на необичайни звуци или преживяване на странни усещания.

През 2017 г. правителството на САЩ официално е признало тези инциденти, което е довело до засилен контрол и разследвания. Впоследствие за подобни случаи е било съобщено и на други места, както в Куба, така и извън нея, като в тях били замесени дипломатически служители и служители на разузнаването. Разпространението на синдрома на Хавана в различни международни среди предизвика загриженост и подтиква държавите към съвместни усилия, за да разберат естеството на явлението и потенциалните му причини.

Дипломати и служители на разузнаването, разположени в Китай, Русия, Европа и други международни центрове, са имали подобни необясними здравословни проблеми. Географското разпръскване на докладваните случаи усложнявало разследването и повдигнало въпроси дали синдромът на Хавана е свързан с конкретни региони или представлява по-широко, системно предизвикателство.

Y Havana Syndrome is a 'global experiment in mass suggestion'-All in the mind? How the mysterious Havana Syndrome is a 'global experiment in mass suggestion' & NOT targeted attacks-Expert (Dr Robert Bartholomew) claims. https://t.co/X937jg5sjj via @MailOnline

Теории

Първоначално служителите били скептични към съобщенията за синдрома на Хавана, но след като все повече дипломати били засегнати, били направени сериозни опити за диагностициране на причината. Стремежът към разбиране на синдрома на Хавана породил редица теории, някои от които били разумни, а други граничели с научната фантастика.

От друга страна, масовите психогенни заболявания, известни още като масова истерия или колективни психогенни заболявания, са много по-редки, но са документирани в историята.

Дипломатическите сгради, засегнати от синдрома на Хавана, представляват бъркотия от Wi-Fi сигнали, охранителни камери и друга техника. По същество, както някои привърженици на конспирациите смятат, че 5G разлага мозъка, може би сигналите, излъчвани от цялата тази техника, правят нещо подобно.

In my opinion Long COVID and Havana Syndrome are possibly linked and need to be studied as such. Symptoms are similar and can be correlated.



Long COVID Seems to Be a Brain Injury, Scientists Discover

https://t.co/SLJQp4bXjG