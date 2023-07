Предупреждение: Ухапването от кърлеж може да причини алергия към месо

А ко сте истински месоядни, американски учени съветват да избягвате кърлежи, тъй като те очевидно могат да причинят алергии към месо, съобщи Би Би Си.

Нови данни, публикувани от Центъра за контрол и превенция на заболяванията (ЦКПЗ), показват рязко увеличение на случаите на alpha-gal синдром, като се предполага, че са засегнати повече от 450 000 души.

The CDC is warning about a potentially life-threatening red meat allergy caused by tick bites. According to a report, 450,000 people may have contracted the disease known as alpha-gal syndrome. pic.twitter.com/QYB1PfNn4t — CBS Evening News (@CBSEveningNews) July 27, 2023

Алергията отключва потенциално животозастрашаваща реакция към няколко вида месо или животински продукти.

Alpha-gal е проследен до слюнката на самотния звезден кърлеж.

Идентифициран по бялото петно на гърба, кърлежът се среща предимно в южните и източните части на САЩ.

Експертите обаче предупреждават, че обхватът им се разширява поради изменението на климата.

Кръвосмучещите ухапвания от буболечката, официално наречена Amblyomma Americanum, могат да разболеят човек, когато консумира определено месо и животински продукти, произведени от бозайници.

New report: Suspected cases of alpha-gal syndrome (AGS), a tick bite-associated allergic condition, have substantially increased since 2010. Between 2010-2022, CDC identified more than 110,000 people suspected of living with #AGS. Read more: https://t.co/B8fOpYfdsz pic.twitter.com/ZqEYb79KP0 — CDC (@CDCgov) July 27, 2023

Сред опасните храни за хора, страдащи от alpha-gal са свинско, говеждо, заешко, агнешко, еленско, желатин, мляко, някои млечни продукти и някои фармацевтични продукти.

Симптомите на синдрома включват стомашни спазми, диария, треска и задух, които могат да предизвикат фатална анафилаксия.

Реакцията на всеки човек към синдрома е различна, варираща от лека до тежка или дори животозастрашаваща, казва ЦКПЗ.

Някои хора обаче не изпитват алергични реакции, отбелязва ЦКПЗ.

Времето, за което тялото смила месото, също затруднява забелязването на симптомите, тъй като храносмилането обикновено е по-бавно.

От 2010 г. насам са докладвани повече от 110 000 случая. От 2017 г. до 2021 г. броят на случаите се е увеличил с около 15 000 годишно.

Some 450,000 Americans have developed a red meat allergy caused by tick bites, CDC data shows. https://t.co/ZVOlK8RZBZ — CBS News (@CBSNews) July 27, 2023

Възможно е поради трудността при диагностицирането на alpha-gal да е възможно общо 450 000 американци да са развили алергии към месо поради синдрома.

Проучване сред 1500 лекари и здравни работници от миналата година установи, че 42% от тях никога не са чували за синдрома.

В проучването, което също беше публикувано от ЦКПЗ, около една трета от групата казаха, че „не са твърде уверени“ в способността си да идентифицират болестта. Само 5% казаха, че са „много уверени“ в способностите си.

Синдромът не беше открит до 2008 г. случайно, след като американски изследователи откриха неочаквани резултати при тестване на лекарство, използвано за лечение на рак.

Ixodes holocyclus, известен също като парализиращ кърлеж, също е причинил подобни алергии към месо в района на Сидни, Австралия.

Експертите препоръчват редовно проверяване за ухапвания от кърлежи.

As many as 450,000 Americans may be living with alpha-gal syndrome, a meat allergy that has been linked to tick bites, with many of those people going undiagnosed, according to two new studies from the CDC. https://t.co/XHPlly84sx — The New York Times (@nytimes) July 27, 2023

Кърлежите могат да пренасят сериозни заболявания с ухапването си, като лаймска болест, и са най-често срещани през топлите месеци.

Хората на открито се съветват да използват репеленти срещу насекоми, като тези, съдържащи DEET, или да третират предварително дрехите си с химикал, наречен перметрин, казва ЦКПЗ.