Мистерия: Стотици парализирани папагали падат от небето в Австралия

П овече от 200 папагала са паднали парализирани от небето през последната седмица, което кара учените да изпаднат в недоумение.

Дъговидните лорикети са паднали от небето над Нов Южен Уелс в Австралия. Птиците са били спасени и отведени за лечение. Установено е, че пъстрите папагали страдат от мистериозното заболяване - синдром на парализата на лорикетите (LPS). Причината за заболяването не е ясна за учените.

Както подсказва името, LPS причинява парализа на птиците, които падат от небето, тъй като губят способността си да летят. Причината за заболяването е неизвестна, като изследователи от Университета в Сидни не са успели да открият патоген или токсин от околната среда, който да го причинява.

Изглежда, че болестта засяга птиците само през топлите месеци в Австралия, между октомври и юни, като най-голям брой птици са засегнати през месеците декември, януари и февруари. През този период хиляди от птиците са взети под опека, за да бъдат възстановени, което може да се окаже интензивен и дългосрочен процес.

"Голяма част от тях не успяват да се справят, защото когато идват, са с малко тегло, недохранени и много болни", казва Робин Грей, координатор в долината Кларънс към Службата за информация, спасяване и образование за дивата природа (WIRES), пред местната новинарска служба ABC North Coast. В момента тя се грижи за над 80 от лорикетите, а преди четири години през лятото е загубила 1500 от птиците заради това състояние.

“Mystery As Hundreds of Paralyzed Parrots Drop From the Sky”



Article:https://t.co/wivR280CVc — Brian Roemmele (@BrianRoemmele) February 2, 2024

"Имаме професори в Сидни, в зоологическата градина в Къръмбин и Австралия, в университета в Сидни, които ги тестват и никой не може да даде окончателен отговор", казва тя.

Заболяването е установено за първи път през 2010 г. и изглежда засяга само птиците между градовете Бъндабърг в Куинсланд и Графтън в Нов Южен Уелс, на 683 километра на юг.

Първоначално се смятало, че болестта може да се дължи на яденето на твърде много манго, което предизвиква пиянство от ферментиращите захари в плода и кората му.

"Извършихме тестове за алкохол и не открихме никакъв алкохол в организма им, а признаците, които наблюдаваме, не съответстват на алкохолно отравяне. Това е значителен проблем и криза в областта на хуманното отношение към животните. Тези животни страдат ужасно, преди да умрат или да бъдат убити от котка или опосум, който ги открие", казва пред ABC Дейвид Фален, професор по здравеопазване и опазване на дивата природа в Университета в Сидни, който работи по проекта "Синдром на парализата на лорикетите".

More than 200 birds with Lorikeet Paralysis Syndrome have been taken in by wildlife carers around Grafton as researchers call on citizen scientists to help find the cause. https://t.co/yoZroBJ1Zg — ABC News (@abcnews) February 1, 2024

Учените смятат, че състоянието може да е предизвикано от вещество, което е пръскано върху плодовете.

"Възможно е плодовете да са напръскани по невнимание или умишлено с пестицид или фунгицид", подозира Фален.

Всички настоящи тестове за наличие на пестициди и фунгициди върху плодовете обаче не са открили нищо.

Според други теории болестта се причинява от токсин, който се образува в даден вид плод, тъй като той узрява само през специфичен период от годината.

"Не всички плодове, които те ядат, са непременно токсични, така че може да става въпрос за токсин, който се образува в тях, вероятно защото плодът се разгражда", казва Фален.

"Все още смятаме, че може да има някакви токсини, които не сме изследвали, и това ще бъде фокусът на нашето разследване тази година", допълва той.

За да проучат допълнително дали това е така, изследователите от проекта "Синдром на парализата при лорикетите" искат от обществеността да им съобщи с какво се хранят птиците в природата, в случай че са открили нови източници на храна след екстремни метеорологични събития или други фактори.

Още по-интригуващо е, че LPS изглежда е свързан с други мистериозни състояния при видове, които не са птици, като летящите лисици, известни още като плодови прилепи.

"Това се случва в момента и при летящите лисици, а те са ценен вид за нас за опрашването на растенията, разпространението на семена и поддържането на тропическите гори, така че искаме да се опитаме да защитим и тях", казва Фален.

"Не знаем и какви други видове могат да бъдат податливи на това, или дали това може да бъде проблем, който дори да окаже влияние върху хората", допълва той.

Sydney Rainbow Lorikeets.



Some photos and video taken this morning and this afternoon.



The family is all happy. The chick was here on his own this afternoon.



Hope he gets home OK.



🌈🦜🌈#RBLorikeet pic.twitter.com/6IJM15XVAR — Eric Bananarama (@Banana16Eric) February 2, 2024

Видеото е архивно: Жива буря на вълнистите папагали