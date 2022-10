Лишиха от участие в конкурс за красота най-дебелия папагал в света

Н ай-дебелият папагал в света, който е неспособен да лети, беше лишен от участие в съревнование за красота, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

В Нова Зеландия започна гласуването в годишния конкурс за Птица на годината,

който неизменно е съпътстван от противоречия. Тази година гневът на любителите на птици беше предизвикан от решението на организаторите да изключат от надпреварата харизматичния папагал какапо, класифициран като критично застрашен.

ВИЖТЕ СНИМКИ В ГАЛЕРИЯТА ТУК

Известен като папагал бухал, какапо, който прилича на топка за боулинг със зеленикаво оперение,

беше финалист през 2021 г. и вече е печелил изданията на конкурса през 2008 г. и 2020 г.

Лишена от способността да лети с твърде късите си пера, популярната нощна птица отново беше фаворит за титлата.

Какапо дори беше описан като "очарователен" от видния естествоизпитател Дейвид Атънбъро, който го нарече любимата си новозеландска птица.

Предвид всички тези предимства на какапо организаторите предпочетоха тази година да дадат шанс на по-малко популярни птици.

"Решението да оставим какапо извън тазгодишния списък с кандидати не беше взето леко", каза Елън Райкърс, говорител на организаторите на съревнованието от "Форест енд Бърд" (Forest and Bird). "Знаем колко много хората обичат какапо", но конкурсът има за цел да повиши осведомеността за всички местни птици на Нова Зеландия, много от които са в голямо затруднение", обясни тя.

New Zealand bird of the year contest bars world’s fattest parrot from running https://t.co/FBbyr2dvIB