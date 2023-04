Мистерия: Морето изхвърли 33 делфина на брега в Япония

В ластите откриха делфини изхвърлени на брега в Япония, като няколко от тях бяха мъртви.

Поне още 8 делфина бяха открити по бреговете на Исуми и Ичиномия в провинция Чиба на тихоокеанското крайбрежие на Япония.

Местните власти съобщиха, че в понеделник на бреговете са били изхвърлени 33 делфина.

Общо 7 от тях вероятно са мъртви, съобщи базираната в Токио "Киодо ".

Властите и сърфистите са помогнали на оцелелите животни да се върнат в океана.

Всеки от делфините е дълъг около два метра.

Surfers and local residents spent much of Monday trying to rescue 32 beached dolphins in Chiba Prefecture, but three of the animals died.https://t.co/TYqlc1r33u pic.twitter.com/mOxzXzwSLI