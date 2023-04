Откритие: Най-дълбоководната риба в света е в Япония (СНИМКИ)

У чените са заснели риба, плуваща на изключителна дълбочина в океана, което я прави най-дълбоководната в света.

Видът ѝ е охлюв от рода Pseudoliparis и е заснета да плува на 8 336 м. дълбочина. Снимката е от е от автономен "спускаем апарат", пуснат в падината Изу-Огасавара, южно от Япония.

Deepest ever fish caught on camera off Japan



The species - a type of snailfish of the genus Pseudoliparis - was filmed swimming at 8,336m (27,349ft).

https://t.co/cZFdssbEBH