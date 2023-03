"Стъклен" вид орхидея - новото откритие на японските учени

Японски учени откриха нов вид орхидея с деликатни, наподобяващи стъкло цветове.

Въпреки присъствието му в японските паркове и градини, на изследователите от университета в Кобе им отнема десетилетие, за да потвърдят, че растението - наречено "Spiranthes hachijoensis" - е неизвестен досега вид.

A new species of orchid with delicate, glass-like blooms has been discovered by Japanese scientists, who found the pink and white plant hiding in plain sight



