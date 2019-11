Мистерия: хиляди мъртви птици край индийско езеро

К акво уби повече от 2000 птици в близост до най-голямото езеро в Индия? Това е мистерия, която смути властите в азиатската страна, пише Си Ен Ен (CNN).

Местните жители забелязали труповете в неделя край бреговете на соленото езеро Самбхар е северозападната част на на щата Раджастан, заяви Арун Прасад, щатският шеф на организацията за опазване на горите.

Намериха десетки мъртви птици, кървящи от очите

Държавните горски служители открили около 2400 мъртви птици,

включително 20 от мигриращ вид, които се събират край езерото всяка година. Труповете били разпръснати на площ от 190 км.

Down To Earth's senior photographer, Vikas Choudhary was one of the first journalists on the scene at the mass bird die-off near Rajasthan's Sambhar lake. His photos reveal the magnitude of the tragedy that has happened...https://t.co/IpfM7d9vo7 pic.twitter.com/r32oeBBPR5