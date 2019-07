The New York Times: Точно колко откачен е Борис Джонсън

К ато в сцена от филм на Алфред Хичкок, десетки птици внезапно паднали от небето и загинали в малък град в щата Аделаида, Австралия, пише сайтът All That Is Interesting.

Според „Гардиън” (The Guardian) 60 птици корела (бел. ред. от рода на какадуто), които живеят само в Австралия са

били открити, кървящи от очите и човките, крещейки силно, преди да загинат на земята.

Предполага се, че това е случай на целенасочено масово отравяне.

Сара Кинг, която е основател на „Спасяване на птици Каспър” и свидетел на ужаса, споделя: „Всъщност, когато пристигнахме само две или три птици бяха мъртви. Останалите просто крещяха на земята. Те вече не можеха да летят и кървяха от човките. Това, което видяхме, беше като от филм на ужасите”.

Australia corella deaths: Dozens of birds found in suspected poisoning https://t.co/La5PkFXaRw pic.twitter.com/oTZtBXYgpl — swissbusiness (@swissbusiness) July 12, 2019

Персоналът на Кинг я извикал, след като намерили кървящите птици. Сара Кинг споделя, че служителите ѝ са шокирани от случая с птиците и им е трудно да преодолеят шока.

„Те буквално са падали от дърветата пред очите им, падали са от небето. Сред ужасените свидетели е имало и деца, ученици от близкото начално училище”,

добавя Кинг.

Ветеринарният лекар Труди Сейдъл, която е била на мястото на инцидента, заяви пред „ABC Australia”, че е „повече от вероятно, че птиците са били отровени”. Стомасие на птиците били пълни със зърно, но все още не е ясно дали и каква отрова са погълнали птиците.

Първоначално от 60 паднали птици на земята, 58 били мъртви, когато пристигнали спасителите, а останалите били евтанизирани, защото предполагаемата отрова, която са погълнали би им причинила бавна и болезнена смърт.

Сара Кинг заяви, че се е свързала с местните власти във връзка с ужасяващия инцидент, но

властите са категорични, че върху местните селскостопански култури са използвани само неотровни хербициди.

Очакват се изследванията на птиците за екзотични болести или токсини, които може да са причинили смъртта им, да отнемат няколко седмици.

