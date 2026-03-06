Публикуваха документи по делото "Епстийн" с твърдения срещу Тръмп

М инистерството на правосъдието на САЩ публикува допълнителни документи на ФБР, описващи разпити на жена, която твърди, че президентът Доналд Тръмп я е насилил сексуално, след като Джефри Епстийн я е запознал с него.

Документите не са били оповестени публично при предишните публикувания на файлове, разпоредени от Конгреса, свързани с починалия осъден сексуален престъпник, защото погрешно са били маркирани като „дублиращи се“, заяви министерството.

Демократите разследват начина, по който администрацията на Тръмп е боравела с досиетата „Епстийн“, предаде АФП.

Документите включват описания на множество интервюта, проведени от ФБР през 2019 г. с жената, която твърди, че е била насилвана както от Епстийн, така и от Тръмп, когато е била на възраст между 13 и 15 години.

В едно интервю жената заяви, че Епстийн я е завел „или в Ню Йорк, или в Ню Джърси“ и я е запознал с Тръмп. Тя разказа на разследващите, че е ухапала Тръмп, когато той се опитал да я принуди да му направи орален секс.

Жената каза, че през годините тя и близки до нея хора са получавали заплашителни обаждания, в които се изисквало да мълчи, и смята, че те са свързани с Епстийн.

Тръмп отрича всякакво нарушение, свързано с обвиненията срещу Епстийн, а Министерството на правосъдието по-рано заяви, че някои от документите, които е публикувало, „съдържат неверни и сензационни твърдения срещу президента Тръмп“.

Демократите обвиниха администрацията на Тръмп, че прикрива подробности от разследването по случая „Епстийн“, които биха могли да се отразят негативно на Тръмп.

На 4 март комисия на Камарата на представителите гласува да призове главния прокурор Пам Бонди да отговори на въпроси относно начина, по който Министерството на правосъдието се е справило с документите.