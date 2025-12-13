Американците смятат, че Тръмп е знаел за предполагаемите престъпления на Епстийн

Свят

13 декември 2025, 18:46
П етъкът донесе поредната капка нова информация от досиетата на Джефри Епстийн. Този път: нови снимки, публикувани от демократите в Камарата на представителите, на които са Доналд Тръмп и други влиятелни личности като Бил Клинтън, Стив Банън и Ричард Брансън, подбрани от десетки хиляди снимки от наследството на Епстийн, пише CNN.

Но връзките на Епстийн  с тези мъже – никой от които не е обвинен в неправомерни действия от страна на правоохранителните органи – са публично достояние, а самите снимки не ни казват много.

Всъщност, по-изненадващите новини на този фронт в петък сутринта може би са дошли от друг източник: анкета.

Проучването подчерта колко обезпокоително може да бъде предстоящото предаване на документи за Тръмп, особено преди големия краен срок следващия петък, в който Министерството на правосъдието трябва да предаде документите си на Конгреса. И това е така, защото много американци – и дори републиканци – са склонни да вярват или поне да приемат идеята, че Тръмп е бил наясно с нещо неприятно.

Анкетата на Ройтерс и Ипсос попита дали американците вярват, че Тръмп не е бил наясно с предполагаемите престъпления на Епстийн, преди те да станат публични. Само 18% казаха, че е „донякъде“ или „много“ вероятно Тръмп да не е знаел. Цели 60% казаха, че е „не твърде“ или „изобщо не“ вероятно Тръмп да не е знаел. Това е разлика от 3 към 1, която вярва, че Тръмп е знаел нещо.

Дори сред републиканците малко повече хора смятат, че Тръмп вероятно е бил наясно (39%), отколкото са склонни да кажат, че не е знаел (34%).

Тръмп отново не е обвинен в неправомерни действия по делото на Епстийн и отрича да е замесен.

Но не само тази анкета подсказва, че обществеността вярва, че той има какво да крие.

Проучване на Yahoo News-YouGov през юли попита не само дали Тръмп е знаел за предполагаемите престъпления на Епстийн, но и дали е участвал в престъпления заедно с Епстийн. Около половината американци (48%) казаха, че вярват, че Тръмп е знаел.

Но може би по-забележителното е, че само 24% от американците са се съмнявали, че той е го направил. Останалите са били неутрални.

И отново, дори много републиканци не го изключваха. Само 55% от републиканците отхвърлиха твърдението безрезервно. (13% смятаха, че Тръмп е извършил престъпления заедно с Епстийн, докато една трета бяха неутрални.)

Само за да подчертая забележителните неща, които ни казват тези анкети: три четвърти от американците предполагат, че остават отворени за възможността президентът на Съединените щати да е знаел или дори да е участвал в престъпления с известен педофил . И дори много републиканци смятат, че той знае нещо за това, което Епстийн прави.

Това предполага, че дори и да няма неопровержими доказателства, свързващи Тръмп с неправомерни действия, предстоящото публикуване на още документи може да е лошо за президента, доколкото те продължават да споменават Тръмп или да включват негови снимки, както са правили преди. (Що се отнася до снимките и имейлите от наследниците, които Комисията по надзор на Камарата на представителите, Белият дом, обяви, че това е „демократична измама“, заяви, че имейлите „не доказват абсолютно нищо, освен факта, че президентът Тръмп не е направил нищо лошо“ и заяви, че администрацията „е направила повече за жертвите на Епстийн, отколкото демократите някога са правили“.)

Има някои ключови уговорки относно това, което показват анкетите.

Едното е, че въпросите в анкетата не уточняваха какъв вид престъпления. Разбира се, Епстийн е известен с един много специфичен вид престъпление. Но може би големият брой, които приемат идеята, че Тръмп е замесен в престъпления, се дължи отчасти на факта, че американците до голяма степен просто вярват, че много влиятелни хора са склонни да извършват някои видове престъпления.

Всъщност, виждали сме това и преди с Тръмп. Анкетите по време на кампанията през 2024 г. показаха, че избирателите са заявили, че 54%-38% вярват, че Тръмп е извършил „сериозни федерални престъпления“. Дори много преди повдигането на обвиненията срещу него, анкета, проведена на фона на скандала, в който Тръмп беше импийчмънт за очевидно оказване на натиск върху Украйна за помощ на изборите през 2020 г., показа, че 63% смятат, че Тръмп поне „вероятно“ е извършил незаконни неща по време на политическата си кариера.

Така че част от това може да се вгради.

Но що се отнася до престъпленията на Епстийн, няма солидни доказателства за участието или знанието на Тръмп, за разлика от обвинителните актове срещу него или скандала с Украйна.

И е вероятно също така част от това да се дължи на начина, по който Тръмп се справи с досиетата на Епстийн, и на това, което научихме досега.

Президентът, съвсем просто, е направил куп неща, които със сигурност създават впечатлението, че има какво да крие. Това включва серия от подвеждащи твърдения за миналите му отношения с Епстийн, както и бавните му разкрития за това, че е знаел, че съучастничката на Епстийн, Гислейн Максуел, е наела дребен служител от Мар-а-Лаго, Вирджиния, Джуфре.

Съществуват и множество данни, които показват, че Тръмп е знаел, че Епстийн е имал особен интерес поне към млади жени. И това не е само неговият скандален цитат от 2002 г. за това, че Епстийн харесва жени „от по-младата страна“.

Имейлите на Епстийн , публикувани миналия месец, дори показват, че Епстийн е намекнал насаме, че Тръмп е знаел нещо за Епстийн и момичетата. „Разбира се, че е знаел за момичетата...“, е казал Епстийн в един момент през 2019 г., очевидно визирайки вербуването на Максуел. В друг имейл от 2011 г. Епстийн е нарекъл Тръмп „кучето, което не е лаело“ и е казал, че Джуфре е „прекарал часове в къщата му“ с Тръмп.

Като се има предвид всичко това, не би трябвало да е твърде изненадващо, че много американци вярват в най-лошото и че много повече сякаш поне са отворени към твърдението, че Тръмп е бил замесен или е знаел за престъпленията на Епстийн.

Но с по-малко от седмица до крайния срок в петък за публикуване на досиетата на Министерството на правосъдието, това не са числата, които Тръмп би искал да види.

И те засилват съвсем реалната политическа опасност от всичко това за президента. В края на краищата, американците от известно време предполагат най-лошото за досиетата на Епстийн. Тръмп просто им даде основание да вярват, че има какво да крие.

Източник: CNN    
Джефри Епстийн Доналд Тръмп Досиетата на Епстийн Анкети Обществено мнение Предполагаеми престъпления Политическа опасност Гислейн Максуел Министерство на правосъдието Влиятелни личности
