„Кралят на света“: Сатирична статуя на Тръмп и Епстийн изненада Вашингтон

Необичайна арт инсталация осъмна в сърцето на американската столица, изобразявайки Доналд Тръмп и Джефри Епстийн в емблематичната поза на Джак и Роуз

11 март 2026, 14:27
„Кралят на света“: Сатирична статуя на Тръмп и Епстийн изненада Вашингтон
Източник: Getty Images

С атирична статуя, вдъхновена от филма „Титаник“ и изобразяваща американския президент Доналд Тръмп и осъдения сексуален престъпник Джефри Епстийн, се появи на „Националния мол“ (обширната паркова зона с паметници в центъра на Вашингтон) на 10 март, съобщава NDTV.

Боядисаната със златист спрей инсталация показва Доналд Тръмп, застанал зад Джефри Епстийн върху реплика на корабен нос, пресъздавайки драматичната поза от филма „Титаник“, докато двамата са обърнати към Монумента на Вашингтон. Скулптурата, висока близо 3,6 метра, е озаглавена „Кралят на света“ – препратка към култовата реплика от филмовата сцена.

Инсталацията е разположена до банери, показващи снимки на двамата мъже със слогана „Да направим Америка отново безопасна“, което кара много минувачи да се спрат и да разгледат отблизо. Произведението е поставено от анонимен арт колектив, известен като The Secret Handshake („Тайното ръкостискане“). Плакет върху статуята подигравателно описва техните взаимоотношения като „трагична любовна история“, изградена върху „луксозни пътувания, шумни партита и тайни голи скици“.

Надписът гласи: „Трагичната любовна история между Джак и Роуз беше изградена върху луксозни пътувания, шумни партита и тайни голи скици. Този монумент почита връзката между Доналд Тръмп и Джефри Епстийн – приятелство, привидно изградено върху луксозни пътувания, шумни партита и тайни голи скици.“

Това е третата подобна инсталация на групата в района на „Националния мол“. Предишни творби включваха статуя от 2025 г., озаглавена „Най-добри приятели завинаги“, която показваше двамата да се държат за ръце. Същата група постави и триметрова реплика на поздравителна картичка за рожден ден, за която се твърди, че е изпратена от Тръмп до Епстийн.

Статуите са изработени от пяна, смола, дърво и тел и са боядисани така, че да наподобяват бронз. Въпреки че творците твърдят, че получават разрешителни от Службата за националните паркове (National Park Service – федералната агенция, управляваща националните паркове и паметници) за тези временни изложби, инсталациите често биват премахвани в рамките на няколко дни.

Внезапната поява на инсталацията идва в момент, в който Доналд Тръмп е изправен пред подновен обществен натиск относно предполагаемите му минали връзки с покойния финансист Джефри Епстийн.

Епстийн, който почина през 2019 г., докато беше във федерален арест, дълго време беше обвиняван в управлението на мащабна мрежа, която твърди се е трафикирала непълнолетни момичета и е улеснявала сексуална експлоатация, включваща мощни и богати съдружници. През годините съдебни документи, медийни репортажи и показания на обвинители многократно насочваха вниманието към социалния кръг на Епстийн, който включваше редица високопоставени фигури от политиката, бизнеса и развлекателната индустрия.

Източник: NDTV    
Доналд Тръмп Джефри Епстийн Сатирична статуя Национален мол Титаник поза Арт инсталация Сексуален престъпник Тайното ръкостискане Вашингтон
