„Не знаех нищо!“ – Доналд Тръмп изненадан от речта на Мелания за Епстийн

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че не е бил наясно, че първата дама Мелания Тръмп планира да говори пред медиите в четвъртък, 9 април, относно връзката си с покойния осъден сексуален престъпник Джефри Епстийн.

79-годишният Тръмп, каза на журналистката от MS NOW Жаклин Алемани, че не е „знаел нищо“ за изявлението на съпругата си, преди тя да започне да говори, съобщи Алемани в X. Президентът ѝ е казал, че Мелания „не е познавала“ Епстийн, преди да прекрати разговора.

Въпреки това, човек, запознат със ситуацията, е заявил пред CNN, че Тръмп „е бил наясно“, че Мелания планира да направи изявление.

Офисът на Мелания обяви в имейл от сряда, 8 април, че тя планира да „направи изявление“ в Белия дом в четвъртък в 14:30 ч. източно време. В имейла обаче не се споменаваше темата на речта ѝ, пише списание PEOPLE.

„Лъжите, свързващи ме с позорния Джефри Епстийн, трябва да приключат днес. Лицата, които лъжат за мен, са лишени от етични стандарти, смирение и уважение. Не възразявам срещу тяхното невежество, а по-скоро отхвърлям злонамерените им опити да оклеветят репутацията ми“, каза Мелания в рядкото си изявление на живо.

Първата дама заяви, че „фалшивите клевети“ срещу нея идват от „злонамерени и политически мотивирани лица и организации, които се стремят да навредят на доброто ми име, да извлекат финансова изгода и да се издигнат политически, трябва да спрат“.

Тя също така каза, че „фалшивите изображения и изявления“ за нея и Епстийн в социалните мрежи са „напълно неверни“.

Мелания продължи, опитвайки се да разсее слуховете, че Епстийн я е запознал с бъдещия президент. Случайната ѝ среща с Тръмп на парти през 1998 г. е документирана в нейните мемоари „Мелания“, каза първата дама.

„Никога не съм била приятелка с Епстийн. Доналд и аз бяхме канени на едни и същи партита като Епстийн от време на време, тъй като припокриването на социалните кръгове е често срещано в Ню Йорк и Палм Бийч“, каза Мелания, като добави, че не се е срещала с Епстийн до събитие през 2000 г., на което е присъствала с Тръмп.

„По това време никога не бях срещала Епстийн и нямах никакви познания за неговите престъпни дейности“, каза Мелания.

Първата дама също така заяви, че не е имала връзка с приятелката на Епстийн и предполагаема съучастничка Гислейн Максуел, и омаловажи значението на обмена на имейли между нея и Максуел, който се появи в досиетата за Епстийн.

„Моят отговор по имейл до Максуел не може да бъде класифициран като нещо повече от неформална кореспонденция. Учтивият ми отговор на нейния имейл не представлява нищо повече от незначителна бележка“, каза Мелания.

Мелания заяви, че „не е свидетел или посочен свидетел във връзка“ с престъпленията на Епстийн и че „никога не е имала никакви познания“ за злоупотребите му с жертви. Освен това тя призова Конгреса да „действа“ и да проведе публично изслушване с показания под клетва от оцелелите от престъпленията на Епстийн.

Епстийн, който преди това беше осъден за трафик на хора с цел сексуална експлоатация във Флорида през 2008 г., почина в затвора през 2019 г., докато очакваше съдебен процес по федерални обвинения за сексуален трафик. Максуел беше осъдена по обвинения за сексуален трафик през 2021 г. и в момента излежава присъдата си във федерален затворнически лагер в Брайън, Тексас.

Изявлението на Мелания в четвъртък беше първият път, когато тя публично разглежда темата.

След речта представителят Робърт Гарсия, водещият демократ в Комисията по надзор към Камарата на представителите, заяви в изявление, че е съгласен с „призива на първата дама за публично изслушване с оцелелите от Джефри Епстийн“ и поиска от председателя на комисията Джеймс Комър да насрочи изслушването „незабавно“.