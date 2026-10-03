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„Боинг“ връща капсулата „Старлайнър“ в Космоса през декември, но без астронавти

Космическата агенция отпуска нови 359 милиона долара за отстраняване на дефектите след инцидента през 2024 г., като през декември предстои карго полет без екипаж

3 октомври 2026, 20:04
„Боинг“ връща капсулата „Старлайнър“ в Космоса през декември, но без астронавти
Източник: БТА

К осмическата агенция НАСА увеличава подкрепата и финансирането за проблемната космическа капсула „Старлайнър“ на „Боинг“, за да може тя да бъде усъвършенствана и да се върне към полети възможно най-скоро, предаде Асошиейтед прес.

Администраторът на НАСА Джаред Айзъкман каза, че компанията „Боинг“ трябва да е готова да изстреля нова и подобрена капсула „Старлайнър“ към Международната космическа станция (МКС) до декември. Полетът ще бъде без екипаж, но ще превозва товар.

Астронавти няма да бъдат изпращани със „Старлайнър“ преди 2028 г., тъй като са необходими допълнителни конструктивни промени, свързани с безопасността. Според представители на НАСА тяхното изпълнение може да отнеме месеци или дори години.

„Старлайнър“ се сблъска с редица технически проблеми по време на първия си пилотиран тестов полет през 2024 г. Това доведе до решението двамата астронавти на борда – Бъч Уилмор и Суни Уилямс – да се завърнат на Земята с космически кораб на „Спейс Екс“ след продължителен престой на МКС. По-късно НАСА определи мисията като „инцидент от тип А“ – най-тежката категория за инциденти, свързани с безопасността на екипажа.

Мениджърът на програмата Дейна Уайгъл обяви, че преди астронавти отново да се качат на „Старлайнър“, трябва да има увереност, че установените проблеми са напълно отстранени.

НАСА се стреми да разполага с две независими американски системи за превоз на астронавти до и от орбита. След прекратяването на програмата на космическите совалки агенцията предостави милиарди долари на „Боинг“ и „Спейс Екс“ за разработването на частни системи за пилотирани космически полети.

„Спейс Екс“ извърши първия си пилотиран полет за НАСА през 2020 г. и оттогава се превърна в основен оператор на американските полети с екипаж до МКС. Компанията планира поетапно да прекрати използването на ракетите „Фалкон 9“ и космическите кораби „Дракон“ през следващите години и да се насочи към по-голямата система „Старшип“.

Допълнителните подобрения по „Старлайнър“ и необходимите нови сертификации на ракетата ще струват на НАСА още около 359 милиона долара, посочи Уайгъл. Сред планираните промени са нови клапани и уплътнения.

Въпреки че Международната космическа станция се очаква да бъде изведена от експлоатация до 2031 г., НАСА вижда необходимост от надеждни транспортни системи до бъдещите частни орбитални станции, които се разработват от няколко американски компании.

„Старшип“ на „Спейс Екс“ е твърде голям за скачване с МКС, а основните цели на компанията са свързани с бъдещи полети до Луната и Марс.

На въпрос защо НАСА не се откаже от „Старлайнър“ и не потърси друга алтернатива, Айзъкман отговори, цитиран от Асошиейтед прес: „Винаги сме били решени да доведем нещата докрай заедно с „Боинг“ и сега сме на много добър път“.

Източник: БТА/Михаил Евлогиев    
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