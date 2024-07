"Мирна мисия 3.0": Виктор Орбан с изненадваща визита в Китай

Унгарският министър-председател Виктор Орбан се срещна с китайския президент Си Цзинпин, само дни след разговорите си за потенциално споразумение за мир в Украйна с руския президент Владимир Путин, подразнили силно някои лидери в ЕС, предаде Ройтерс.

Орбан и Си се срещнаха в резиденцията "Дяоюйтай" в Пекин, съобщават китайските държавни медии.

"Мисия за мир" - Путин към Орбан: При всички случаи се радвам да Ви видя

Китай, който поддържа тесни връзки с Русия, лансира през май заедно с Бразилия мирен план от шест точки, а унгарският премиер се отправи на дипломатическа обиколка за постигане на мир в Украйна, след като страната му пое ротационното председателство на ЕС от началото на този месец.

"Мирна мисия 3.0", написа Орбан в официалния си профил в социалната мрежа X след пристигането си в Пекин.

Унгарският лидер прави посещението си в китайската столица, след като преди това беше в Киев, където се срещна с украинския президент Володимир Зеленски, и в Кремъл. Последната визита беше остро осъдена от съюзниците на Будапеща.

"Китай е ключова сила в създаването на условия за мирно уреждане на руско-украинската война", написа Орбан в "Екс" и добави, че това е причината да се срещне с китайския лидер само два месеца след като той посети Будапеща.

Орбан: Не съм в позиция да посреднича между Украйна и Русия

"Високо оценяваме мирната ви инициатива по отношение на конфликта в съседната на Унгария страна", каза унгарският премиер пред Си според унгарската държавна осведомителна агенция МТИ. "За унгарците е много важно, че Китай призовава за мир в света."

#China is a key power in creating the conditions for #peace in the #RussiaUkraineWar. This is why I came to meet with President Xi in Beijing, just two months after his official visit to Budapest. #HU24EU #peacemission pic.twitter.com/6UcFkb4ynQ