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Смела и секси: 59-годишната Никол Кидман подпали червения килим с дебютен модел на Versace

Никол Кидман и Сандра Бълок отново позираха хванати за ръка за премиерата на „Приложна магия 2“. Кидман показа невероятна форма на 59 години, избирайки зашеметяващ готически тоалет от черна дантела, сътворен специално за нея от новия шеф на Versace

1 септември 2026, 14:33
Смела и секси: 59-годишната Никол Кидман подпали червения килим с дебютен модел на Versace
Източник: Getty Images

П овече от две десетилетия след като ни омагьосаха на големия екран, неразделните сестри Оуънс отново се завърнаха. Дългоочакваното повторно събиране на Никол Кидман и Сандра Бълок се превърна в реалност за феновете в Лос Анджелис в понеделник по време на бляскавата премиера на „Приложна магия 2“. В това продължение на любимата класика от 1998 г. актрисите отново влизат в ролите си на Джилиан и Сали Оуънс - две вещици, които се опитват да водят нормален живот въпреки неумолимото семейно проклятие, което ги преследва. И ако носталгията да ги видим да позират отново хванати за ръка (изглеждащи толкова красиви, колкото и на първата си премиера) не беше достатъчна, Кидман се погрижи да зашемети червения килим с най-секси визията си от години насам.

Източник: Getty Images

Никол Кидман на 59 години: По-привлекателна от всякога

Австралийската актриса, която неотдавна се раздели с певеца Кийт Ърбън, сътвори истинско шоу на червения килим с този модел на Versace, излъчващ тайнственост. За събитието тя заложи на естетика с ясни препратки към 90-те години, с готически и „вещeрски“ щрих, който бе перфектното намигване към духа на филма.

Никол облече рокля, изработена изцяло на ръка от черна интарзирана дантела, прецизно поставена върху основа от телесна мрежа. Тази игра на текстури създаваше елегантна оптична илюзия за прозрачност, завършена от корсетна част, която прилепваше перфектно към силуета ѝ.

Източник: Getty Images

Дантелена рокля с корсет и крака на показ

Драматизмът на дизайна достига своя връх в ефирната асиметрична пола, чиято дълбока цепка разкриваше стегнатите ѝ крака и стигаше чак до стилетите, обути в същата деликатна черна дантела. Без низове от кристали или перли (каквито украсяваха визията ѝ на премиерата в Лондон) - за да завърши този омагьосващ стил, тя не остави нищо на случайността и добави съчетано колие тип чокър от дантела.

Източник: Getty Images

Лъвска грива и естествен грим

Знаковата ѝ руса коса се отдалечи от прибраните или стилизирани прически, за да падне свободно в обемен водопад от къдрици, пълни с жизненост, придаващи магнитно, диво и непринудено излъчване. Що се отнася до грима, свежият и сияен тен, дискретно зачервените скули и кремообразното червило в ласкав топъл розов тон се обединиха в съвършен баланс.

Източник: Getty Images

Първи поглед към новия Versace на Питер Мулие

Дизайнът е дело на Atelier Versace, но не е кой да е модел: той представлява първия публичен поглед към визията, която Питер Мулие има за легендарната италианска модна къща. Белгийският дизайнер, назначен за творчески директор миналия февруари, няма да направи официалния си дебют на подиума до следващата година, когато Atelier Versace се завръща в календара на висшата мода в Париж след повече от десетилетие отсъствие. Въпреки това той избра именно Никол Кидман, за да направи тази важна стъпка под прожекторите на Холивуд - своя дебют на червения килим.

Мулие идва с подкрепата на успешните си пет години начело на Alaïa, където неговите архитектурни дизайни подариха вайръл моменти на икони като Зендея, Риана и Хейли Бийбър. Майсторството му да скулптира женското тяло пасва перфектно на ДНК-то на Versace - марка, чиято история е съдбовно свързана с дръзкия холивудски разкош.

Тази асиметрична дантелена рокля е завладяващ пролог, с който Мулие и Кидман ни показват ясно, че понякога една-единствена поява на червения килим може да предизвика толкова шум и да предаде толкова сила, колкото цяло модно ревю. Ще трябва обаче да изчакаме следващата година, за да видим цялостното предложение на белгиеца и да разберем дали ще бъде прието толкова добре от публиката, колкото тази визия.

Никол Кидман подпали червения килим с рокля на новия шеф на Versace
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Никол кидман приложна магия
Никол кидман приложна магия
Никол кидман приложна магия
Никол кидман приложна магия
Източник: Hola!    
Никол Кидман Приложна магия 2 Сандра Бълок Versace Червен килим Питер Мулие Дантелена рокля Висша мода Холивудска премиера Готически стил
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