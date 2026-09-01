Ново ръководство и рестарт за проекта за Национална детска болница след години застой

Шишков: „Хемус“ ще се строи на съвсем други обороти, целта е да стигне до Велико Търново

Д нес се проведе първото заседание на Междуведомствения съвет по въпросите на Националната детска болница, държавата влиза в своите функции, това съобщи на брифинг пред медиите здравният министър Катя Ивкова, цитирана от DarikNews.bg

Източник: БТА

"Обсъдихме статуса към момента. Това, което е оствено като изпълнено действие през 2023 г., това е и заварено - имаме един терен, върху който не се строи, това е неоспорим факт. Има и една тръжна процедура, която е във Върховния административен съд, или иначе казано правна безпътица. Поради очевидната липса на постигнати резултати, естествено и нормално е да бъде направена стъпка към смяна на Съвета на директорите на здравно-инвестиционната компания. Това е направено прозрачно и по правилата", посочи Ивкова.

министър Иван Шишков Източник: БТА

Тя гарантира, че в съвсем кратки срокове ще рестартира процесът, така че да бъде дадена възможност за обявяване на нова тръжна процедура в посока максимално бързо изграждане на лечебното заведение.

Ще се направи и ново задание, това съобщи от своя страна регионалният министър Иван Шишков. По думите му сегашното задание „предполага разхищение“ и „да даваме повече пари, отколкото е необходимо“.

Шишков определи като един от греховете на последните три години, че е направен опит през заданието да се похарчат много повече пари без реална полза за обществото.

Една от причините да направим нова тръжна процедура и да тръгнем с нов проект е самото задание, коментира още Шишков. Заданието е най-важно, то определя какво иска инвеститорът, какво иска държавата, добави той.

Министър Ивкова също увери, че държавата в съвсем кратки срокове ще рестартира процеса, така че да бъде създадена възможност с преобявяване на нова тръжна процедура максимално бързо да стартира процесът по изграждане на лечебното заведение. Ивкова информира, че другото много важно направление, по което не е работено в последните години, е медицинските кадри за болницата.

"Единствено, което се е случило, е подкрепата със средства от Европейския съюз за финансиране на специализации по дефицитните педиатрични специалности. Министерството на здравеопазването с подкрепата на Министерството на труда и социалната политика е реализирало като като трета надграждаща фаза, стартирала още в първия програмния период", посочи министърът.

Здравният министър каза още, че завършването на новото задание за детската болница зависи от няколко компонента, като тя увери, че ще се работи на изключително бързи обороти.

"В сегашното задание са планирани двайсет операционни зали, които обхващат и апаратура, която трябва да се поддържа", посочи Ивкова. Според министъра е завишен броят и на болничните легла. Няма нужда да бъдат залагани в новото задание двайсет операционни, тъй като са прекалено много, каза тя и направи сравнение с детската болница в Бургас, където има четири операционни зали. Няма нужда и от хотел към болницата, защото по думите на министъра това е несвойствена дейност за лечебно заведение. Министър Ивкова съобщи, че ще се направи ревизия на старото задание.