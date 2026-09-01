България

Ново ръководство и рестарт за проекта за Национална детска болница след години застой

Здравното и регионалното министерство готвят ново задание за обекта и нова тръжна процедура

Стела Христова Стела Христова

Обновена преди 27 минути / 1 септември 2026, 16:40
„Гюров, Кандев и аз“: Разкриха кой е „аз“ в посланието

„Гюров, Кандев и аз“: Разкриха кой е „аз“ в посланието
Четири пъти по-ниски екотакси за домакински уреди, предлагат от МОСВ

Четири пъти по-ниски екотакси за домакински уреди, предлагат от МОСВ
Шишков: „Хемус“ ще се строи на съвсем други обороти, целта е да стигне до Велико Търново

Шишков: „Хемус“ ще се строи на съвсем други обороти, целта е да стигне до Велико Търново
Първи реакции след кандидатурата на Гюров и Кандев: ПП и „Да, България“ с подкрепа

Първи реакции след кандидатурата на Гюров и Кандев: ПП и „Да, България“ с подкрепа
Бащата на Ива Михайлова: Властта в Северна Македония прехвърля вината върху дъщеря ми

Бащата на Ива Михайлова: Властта в Северна Македония прехвърля вината върху дъщеря ми
Машини в метрото и симулация на гласуване през телефона: ЦИК с подробности за президентските избори

Машини в метрото и симулация на гласуване през телефона: ЦИК с подробности за президентските избори
Пак вандализъм: Надраскаха още един нов влак, този път в Перник

Пак вандализъм: Надраскаха още един нов влак, този път в Перник
Убийството на жена в столичния квартал

Убийството на жена в столичния квартал "Бъкстон": Разследването продължава, какво се знае до момента

Д нес се проведе първото заседание на Междуведомствения съвет по въпросите на Националната детска болница, държавата влиза в своите функции, това съобщи на брифинг пред медиите здравният министър Катя Ивкова, цитирана от DarikNews.bg

Източник: БТА

"Обсъдихме статуса към момента. Това, което е оствено като изпълнено действие през 2023 г., това е и заварено - имаме един терен, върху който не се строи, това е неоспорим факт. Има и една тръжна процедура, която е във Върховния административен съд, или иначе казано правна безпътица. Поради очевидната липса на постигнати резултати, естествено и нормално е да бъде направена стъпка към смяна на Съвета на директорите на здравно-инвестиционната компания. Това е направено прозрачно и по правилата", посочи Ивкова.

министър Иван Шишков
министър Иван Шишков Източник: БТА

Тя гарантира, че в съвсем кратки срокове ще рестартира процесът, така че да бъде дадена възможност за обявяване на нова тръжна процедура в посока максимално бързо изграждане на лечебното заведение. 

Ще се направи и ново задание, това съобщи от своя страна регионалният министър Иван Шишков. По думите му сегашното задание „предполага разхищение“ и „да даваме повече пари, отколкото е необходимо“.

Шишков определи като един от греховете на последните три години, че е направен опит през заданието да се похарчат много повече пари без реална полза за обществото.

Една от причините да направим нова тръжна процедура и да тръгнем с нов проект е самото задание, коментира още Шишков. Заданието е най-важно, то определя какво иска инвеститорът, какво иска държавата, добави той.

Министър Ивкова също увери, че държавата в съвсем кратки срокове ще рестартира процеса, така че да бъде създадена възможност с преобявяване на нова тръжна процедура максимално бързо да стартира процесът по изграждане на лечебното заведение. Ивкова информира, че другото много важно направление, по което не е работено в последните години, е медицинските кадри за болницата.

"Единствено, което се е случило, е подкрепата със средства от Европейския съюз за финансиране на специализации по дефицитните педиатрични специалности. Министерството на здравеопазването с подкрепата на Министерството на труда и социалната политика е реализирало като като трета надграждаща фаза, стартирала още в първия програмния период", посочи министърът.

Здравният министър каза още, че завършването на новото задание за детската болница зависи от няколко компонента, като тя увери, че ще се работи на изключително бързи обороти.

"В сегашното задание са планирани двайсет операционни зали, които обхващат и апаратура, която трябва да се поддържа", посочи Ивкова. Според министъра е завишен броят и на болничните легла. Няма нужда да бъдат залагани в новото задание двайсет операционни, тъй като са прекалено много, каза тя и направи сравнение с детската болница в Бургас, където има четири операционни зали. Няма нужда и от хотел към болницата, защото по думите на министъра това е несвойствена дейност за лечебно заведение. Министър Ивкова съобщи, че ще се направи ревизия на старото задание.

Редактор: Стела Христова
Национална детска болница Катя Ивкова Иван Шишков Междуведомствен съвет Тръжна процедура Изграждане Задание Правна безпътица
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Удар на полицията в София: Задържаха 8 души при опит за мащабна имотна измама

Удар на полицията в София: Задържаха 8 души при опит за мащабна имотна измама

Смела и секси: 59-годишната Никол Кидман подпали червения килим с дебютен модел на Versace

Смела и секси: 59-годишната Никол Кидман подпали червения килим с дебютен модел на Versace

Кола се вряза в магазин във Варна, пострадала е жена

Кола се вряза в магазин във Варна, пострадала е жена

„Миризмата на смъртта остава с теб“: Над 1000 загинали и хиляди изчезнали след кошмара в Хималаите

„Миризмата на смъртта остава с теб“: Над 1000 загинали и хиляди изчезнали след кошмара в Хималаите

Енергийният пазар се променя: Защо батериите вече стават необходимост

Енергийният пазар се променя: Защо батериите вече стават необходимост

biss.bg
10 от най-добрите породи кучета-пазачи за защита на дома ви

10 от най-добрите породи кучета-пазачи за защита на дома ви

dogsandcats.bg
От тъмните връзки с Епстийн до трона: Коя е новата кралица на Норвегия Мете-Марит
Ексклузивно

От тъмните връзки с Епстийн до трона: Коя е новата кралица на Норвегия Мете-Марит

Преди 2 дни
Песков: Москва не вижда перспектива за подобряване на отношенията между Русия и ЕС
Ексклузивно

Песков: Москва не вижда перспектива за подобряване на отношенията между Русия и ЕС

Преди 2 дни
Новият крал на Норвегия Хокон VIII с първо обръщение след смъртта на баща си
Ексклузивно

Новият крал на Норвегия Хокон VIII с първо обръщение след смъртта на баща си

Преди 2 дни
Сомалия и Турция освободиха отвлечен кораб, 14 пирати са убити
Ексклузивно

Сомалия и Турция освободиха отвлечен кораб, 14 пирати са убити

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Откриха самоделни взривни устройства в подстанция в Източна Германия

Откриха самоделни взривни устройства в подстанция в Източна Германия

Свят Преди 37 минути

Целта на атаката е била предизвикването на мащабно прекъсване на електрозахранването в региона

Путин: Русия е солидарна с иранския народ

Путин: Русия е солидарна с иранския народ

Свят Преди 1 час

Москва и Техеран потвърдиха намерението си да запазят търговско-икономическите си връзки въпреки военната обстановка

А1 представя Smart Kids за новата учебна година – план и смартчасовник за деца

А1 представя Smart Kids за новата учебна година – план и смартчасовник за деца

Любопитно Преди 2 часа

Единият от непълнолетните, задържани за убийството на Георги Кузев, обжалва ареста си

Единият от непълнолетните, задържани за убийството на Георги Кузев, обжалва ареста си

България Преди 2 часа

Апелативният съд ще разгледа жалбата на 16-годишния обвиняем в четвъртък

Наталия Ефремова

Наталия Ефремова: Насилието от и върху деца изисква законодателни промени и превенция

България Преди 2 часа

Социалният министър обяви разработването на нова Национална програма за превенция на насилието за периода 2027–2030 г.

Иззеха над 14 000 видеа от скрити камери в козметичен център в Истанбул

Иззеха над 14 000 видеа от скрити камери в козметичен център в Истанбул

Свят Преди 2 часа

Собственикът и техникът са арестувани, а лицензът на обекта в квартал „Бакъркьой“ е отнет

Захарова: Няма доказателства за участие на Русия в миграционната криза в Испания

Захарова: Няма доказателства за участие на Русия в миграционната криза в Испания

Свят Преди 2 часа

Говорителката на руското МВнР определи обвиненията на Мадрид като неподкрепени с факти

Ердоган пред ШОС: Турция играе ключова роля за диверсификацията на газовите коридори

Ердоган пред ШОС: Турция играе ключова роля за диверсификацията на газовите коридори

Свят Преди 2 часа

Турският президент заяви в Бишкек, че Анкара е мост за западните пазари и подкрепя многостранния дипломатически диалог

Нивото на река Дунав в българския участък продължава да се покачва

Нивото на река Дунав в българския участък продължава да се покачва

България Преди 2 часа

В района на остров Батин е заседнала баржа, преминаването е ограничено за единични кораби

Седем души са ранени при нощна атака в Одеска област

Седем души са ранени при нощна атака в Одеска област

Свят Преди 2 часа

Поразени са шивашка работилница, стопански сгради и фериботният пункт „Орловка“

Руска атака с дронове унищожи фериботния пункт „Орливка“ на границата с Румъния

Руска атака с дронове унищожи фериботния пункт „Орливка“ на границата с Румъния

Свят Преди 2 часа

Преминаването през пункта е временно преустановено, Румъния задейства изтребители и системата Ro-Alert

Стилияна Николова също става посланик на българския туризъм

Стилияна Николова също става посланик на българския туризъм

Любопитно Преди 3 часа

Звездата на българската художествена гимнастика прие поканата на д-р Илин Димитров да се включи в кампанията

Олимпиийка и коуч по нарцисизъм: Психоложката Кристина Вутева атакува „Игри на волята“ 8

Олимпиийка и коуч по нарцисизъм: Психоложката Кристина Вутева атакува „Игри на волята“ 8

Любопитно Преди 3 часа

45-годишната олимпийка по шорттрек и психолог Кристина Вутева спечели Резиденцията с Канарите в „Игри на волята“ 8. Ученичката на Юли Тонкин и автор на 5 книги за нарцисизма влиза с брутална психическа сила и готовност да анализира съперниците

Наоми Осака излезе с вестникарска роба и шокира с екип, вдъхновен от НБА легенда

Наоми Осака излезе с вестникарска роба и шокира с екип, вдъхновен от НБА легенда

Любопитно Преди 4 часа

Четирикратната шампионка от Големия шлем шокира феновете на US Open с роба от вестникарски заглавия и екип в стил Алън Айвърсън. Японката премина през труден мач срещу Захарова и обеща още модни изненади в следващия кръг

6-годишно дете е в болница след инцидент с тротинетка край Велинград

6-годишно дете е в болница след инцидент с тротинетка край Велинград

България Преди 4 часа

То е получило сериозна травма на главата

Иран заяви готовност да се върне "незабавно" към споразумението със САЩ

Иран заяви готовност да се върне "незабавно" към споразумението със САЩ

Свят Преди 4 часа

Условието това да се случи обаче е Вашингтон също да се върне към договореностите от меморандума за разбирателство

Всичко от днес

От мрежата

Опасности за котките в домакинството: за какво трябва да сте нащрек

dogsandcats.bg

Котките усещат ли емоциите на стопаните си

dogsandcats.bg
1

Гората над Троян пламна 3 пъти за 2 дни

sinoptik.bg
1

Водопадът на сътворението получи закрила

sinoptik.bg

Мел Гибсън се извини публично след неуместен жест на събитие

Edna.bg

След години раздяла: Тризначките Вяра, Надежда и Любов отново се събраха

Edna.bg

Завръщането на Десподов наближава

Gong.bg

Атлетико Мадрид изпревари Ювентус за 34-годишен световен шампион

Gong.bg

Опит за измама с имот в центъра на София на починала жена, има задържани

Nova.bg

Андрей Гюров и Георги Кандев влизат в президентската надпревара

Nova.bg