Великобритания удвоява глобите за нарушаване на санкциите срещу Русия

В еликобритания засили натиска върху сенчестите финансови системи, помагащи на Русия да поддържа военната си икономика, и удвои наказанията за неспазване на санкционния режим, заяви Министерството на финансите в Лондон.

„Засилваме икономическия натиск върху Путин и не оставяме място за криене на тези, които му помагат да води незаконната си война”, посочи финансовият министър на Обединеното кралство Джон Хийли, който участва във форума на Г-20 в Ашвил, Северна Каролина.

Великобритания удвоит штраф за обход санкций против Россииhttps://t.co/a11MQkhCqr — The Insider (@the_ins_ru) September 1, 2026

Присъствието на руския финансов министър на същия форум за пръв път от началото на инвазията в Украйна през 2022 г. породи недоволство сред европейските страни. Те реагираха остро на решението на САЩ да го поканят на фона на продължаващата война.

„Великобритания и нейните съюзници трябва да засилят международното сътрудничество за изобличаване на заобикалянето на санкциите и прекъсване на финансовите мрежи, подхранващи руската агресия”, добави Хийли.

Той удвои максималната глоба, налагана от Службата за прилагане на финансови санкции, от 50% на 100% от размера на санкционното нарушение.

Великобритания подготвя нови санкции срещу Русия

Британската национална служба за борба с престъпността обяви общонационална тревога за борба с подкрепяната от Кремъл мрежа „А7”. Според британското правителство тя се използва за пренасочване на средства, финансиране на обществени поръчки и употреба на чужди банкови системи с цел избягване на ограниченията.

Тревогата има за цел да помогне на частния сектор в борбата със заобикалянето на мерките и да гарантира, че Русия ще плати пълната цена на санкциите, заявиха от британското финансово министерство.

Засега няма коментар от руското посолство в Лондон.

През май Великобритания атакува свързани с Русия платформи за криптовалута, банки и финансови мрежи, за които се смята, че са използвани за заобикаляне на санкциите. Като наказателна мярка Лондон замрази активите им на британска земя и забрани на своите фирми да работят с тях.

По-рано този месец Великобритания обяви нов пакет санкции срещу руски кораби, банки и промишлени предприятия.