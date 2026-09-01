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Ердоган пред ШОС: Турция играе ключова роля за диверсификацията на газовите коридори

Турският президент заяви в Бишкек, че Анкара е мост за западните пазари и подкрепя многостранния дипломатически диалог

Стела Христова Стела Христова

1 септември 2026, 15:11
Ердоган пред ШОС: Турция играе ключова роля за диверсификацията на газовите коридори
Източник: БТА

Т урският президент Реджеп Тайип Ердоган заяви в речта си пред лидерите на държавите от Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС), че Турция има критична роля за диверсификацията на газовите коридори и управлението на геополитическите рискове в региона на държавите, които членуват в организацията. 

„Искам да подчертая критичната роля на нашата държава за достигането (на стоки и услуги – бел. ред,) от региона на държавите, които са членове на организацията до западните пазари, особено за диверсификацията на енергийните коридори и управлението на геополитическите рискове. Отдаваме голямо значение на сътрудничеството в организацията за синхронизирането на пазарите с инициативата „Един път, един пояс““, заяви Ердоган в речта си, излъчва на живо в официалните му профили в социалните мрежи. 

Пред лидерите от ШОС, които заседават в Киргистан, турският президент говори за укрепването на мира и стабилността в региона, ролята на Отбранителния съюз от Мекка между Турция, Пакистан и Саудитска Арабия за това, както и за климатичните промени в контекста на домакинството на срещата на върха за климата СОР31, която ще се проведе през ноември в Анталия. 

„Гледаме на ШОС, която среща на едно място Азиатско-тихоокеански регион и Средния Изток, като на организация, която подкрепя и допълва ООН. ШОС преди всичко притежава структура, която се препокрива нашата многопосочна външна политика и поставя в центъра поемането на отговорности в региона. Турция поема отговорност за това конфликтите около нас да бъдат решени по дипломатически път и чрез диалог. Продължаваме да работим заедно в нашия регион за мира и стабилността по целия свят. Освен за мира и стабилността в рамките на организацията, Турция може да изиграе роля в много области като изграждането на непрекъснати и сигурни транспортни коридори, за сигурността на енергийните доставки, които са много важни за благосъстоянието на народите ни“, подчерта турският президент. 

Ердоган очерта климатичните промени, миграцията, тероризма и международната престъпност и продоволствената сигурност като изпитания за редица държави. Той заяви, че една от целите на Турция е свързана и с борбата с климатичните промени, които засягат бъдещите поколения. В тази връзка той покани участниците в срещата в Киргистан на срещата на върха за климата СОР31, която ще се проведе в Анталия. 

В контекста на установяването на мир и стабилност в региона турският президент коментира действията на Израел. 

„Когато говорим за мир, не бива да забравяме 74 души, много от които жени и деца, които загубиха живота си в Газа и Ливан при нападенията на Израел. Целият ни регион плаща цената на тази нападателна политика“, заяви Ердоган. 

Турският президент пожела успех на Пакистан, който ще поеме председателството на ШОС от Киргистан. Преди началото на срещата на върха тази сутрин Ердоган се срещна с президента на Азербайджан Илхам Алиев. Очаква се турският президент да проведе среща и с руския президент Владимир Путин. 

Редактор: Стела Христова
Източник: Айше Сали/БТА    
Реджеп Тайип Ердоган Шанхайска организация за сътрудничество Турция Енергийна сигурност Геополитика Външна политика
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