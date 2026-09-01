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Стилияна Николова също става посланик на българския туризъм

Звездата на българската художествена гимнастика прие поканата на д-р Илин Димитров да се включи в кампанията

Василена Василева Василена Василева

1 септември 2026, 13:56
Стилияна Николова също става посланик на българския туризъм
Източник: Министерство на туризма

С ветовната шампионка по художествена гимнастика Стилияна Николова ще се включи в инициативата на Министерството на туризма за популяризиране на България пред света. Тя бе отличена от министър Илин Димитров със статуетка със златна роза и прие поканата да стане посланик на българския туризъм, споделяйки свои любими места и лични послания за страната ни.

„За мен е чест и приемам с удоволствие мисията. Чувствам се отпочинала, заредена и готова за следващата голяма цел - Олимпиадата в Лос Анджелис 2028“, сподели Николова.

Източник: Министерство на туризма

21-годишната звезда беше придружена от президента на Българската федерация по художествена гимнастика Илиана Раева. Министър Димитров отправи поздравление за изключителното представяне на Стилияна Николова на Световното първенство във Франкфурт през август.

„Силно ме впечатли с какъв хъс тръгвате към килима. Голяма гордост сте за страната ни, а постижението е историческо - златен медал в индивидуалната надпревара след 25 години!“, каза министърът на туризма.

Президентът на БФХГ Илиана Раева отбеляза огромната отдаденост, която стои зад успехите на Николова. Според нея България има потенциал да бъде разпознаваема по света именно чрез своите успешни спортисти.

„Ние сме изключително талантлива спортна нация с олимпийски шампиони в над 15 вида спорт. Държавата ни е уникална и много харесвана, и е важно да бъде рекламирана пред света“, каза Раева.

Стилияна Николова е родена в египетската столица Кайро и освен български говори перфектно английски, арабски и руски език. Тя ще запише видеопослания, предназначени за широка международна аудитория, в които ще разкаже за красотата на родината ни.

Днес шампионката заминава за високопланинската спортна база „Белмекен“, за да продължи подготовката си. Стилияна ще се включи и в изкачването на връх Зъбчето в Източна Рила, откъдето ще разкаже за една от впечатляващите природни дестинации на България.

Източник: Министерство на туризма

В кампанията на Министерството на туризма вече участват българи с международна разпознаваемост, сред които победителката в Евровизия 2026 DARA, номинираната за „Оскар“ актриса Мария Бакалова, олимпийският и световен шампион по вдигане на тежести Карлос Насар и футболната легенда Христо Стоичков. Към инициативата се присъединиха и световната кикбокс звезда Стоян Копривленски, олимпийският медалист по сноуборд Тервел Замфиров и олимпийската медалистка по биатлон Лора Христова.

Редактор: Василена Василева
Източник: Министерство на туризма    
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