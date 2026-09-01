Свят

Два танкера със саудитски петрол бяха атакувани в Ормузкия проток

Нападението предизвика нов скок в цените на петрола и засили напрежението в региона

Стела Христова Стела Христова

1 септември 2026, 16:09
Два танкера със саудитски петрол бяха атакувани в Ормузкия проток
Източник: БТА

Д ва танкера, превозващи саудитски петрол, са били ударени със снаряди в рамките на минути, докато са преминавали през Ормузкия проток вчера вечерта, предаде Ройтерс. 

„Почти едновременните инциденти представляват по-нататъшна ескалация на заплахата в рамките на оманския коридор“, посочват от компанията за рисков мениджмънт при корабоплаване „Марискс“. 

Танкерите са натоварили по 2 милиона барела саудитски суров петрол в терминала Джуайма миналата седмица, показват данни на платформата за данни и анализ „Кплер“. 

Саудитската петролна компания „Сауди Арамко“ възобнови товаренето и продажбите на петрол през пролива през август.

Иранските и американските блокади на Ормузкия проток рязко ограничиха износа на петрол от Персийския залив, тъй като и двете страни се опитаха да утвърдят властта си над водния път. Усилията на медиатори, включително Катар и Оман, да посредничат за постигане на споразумение за повторно отваряне на пролива, през който се движеха около една пета от световните петролни доставки, преди САЩ и Израел да започнат удари срещу Иран преди повече от шест месеца, досега се оказаха неубедителни. 

Цените на петрола се повишиха днес, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши с по-нататъшни удари срещу Иран след първата размяна на огън от края на юли.

При последните атаки срещу плавателни съдове, плаващият под саудитски флаг петролен танкер „Сидр“ беше ударен от снаряди на около 16,6 морски мили североизточно от Хасаб, Оман, около 19:52 (местно време), предаде „Марискс“. Минути по-късно, плаващият под либерийски флаг „Ви Ел Си Си Сенегал Просперити“ (VLCC Senegal Prosperity) е бил ударен от три снаряда на приблизително 17 морски мили източно от Хасаб, информират от компанията. Съобщава се, че целият екипаж е в безопасност.

Агенцията за морски търговски операции на Обединеното кралство съобщи за три снаряда, които са ударили танкер на същото място, докато той е отплавал от Ормузкия проток, като изглежда става въпрос за същия случай. 

По-рано днес иранските медии съобщиха, че саудитски петролен танкер е бил спрян, докато е преминавал през Ормузкия проток.

Редактор: Стела Христова
Източник: Александър Евстатиев/БТА    
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