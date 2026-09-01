Седем души са ранени при нощна атака в Одеска област

С едем души са пострадали в резултат на нощната масирана атака в Одеска област, съобщиха от Одеската областна прокуратура на Фейсбук страницата си.

По предварителни данни са ранени седем цивилни - мъже на възраст 32-72 години, като четиримата от тях са хоспитализирани, посочват в информацията си от прокуратурата.

"В нощта на 1 септември руските въоръжени сили извършиха комбинирана атака срещу Одеса и Одеска област, като използваха ударни дронове, „Бандероли“, управлявани авиационни бомби и ракети. Засегната е гражданската инфраструктура", се казва в съобщението на прокуратурата.

Щети са нанесени на стопански помещения и сграда на шивашка работилница, а две частни домакинства са частично разрушени.

Аатакуван бе и международния граничен пункт на фериботната линия „Орловка“ на границата с Румъния.

По информация на оперативния щаб на Измаилската районна държавна администрация поради атаката контролно-пропускателният пункт "Орловка" временно преустановил работата си.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50–60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградския, Измаилския и Белгород-Днестровския район.