Откриха самоделни взривни устройства в подстанция в Източна Германия

С амоделни взривни устройства са били открити в електрическа подстанция в източната германска провинция Бранденбург, предадоха ДПА и Франс прес, като се позоваха на полицията.

"Те не са избухнали, никой не е пострадал и не сме имали никакви проблеми с електроснабдяването", заяви говорителка на полицията. Установени са обаче "материални щети" на "електропровод на трансформаторна станция".

Съоръжението се намира на около 100 километра от Берлин.

"Събират се доказателства", добави говорителка на полицията. "На място са експерти по обезвреждане на бомби".

Намерени са самоделни взривни и запалителни устройства. Регионалният вестник "Маркише Алгемайне" съобщи по-рано, че службите за спешна помощ са открили няколко устройства, предназначени да изстрелват снаряди, заредени с експлозиви, и са ги обезвредили, според източници от службите за сигурност и компанията. Вестникът посочва, че е получил снимка, показваща едно от устройствата, чийто точен дизайн остава неясен.

Според информацията подстанцията, разположена близо до въглищната електроцентрала "Яншвалде", е била атакувана повече от веднъж, като очевидната цел е била да се предизвика мащабно прекъсване на електрозахранването, засягащо един от блоковете на централата. Подстанцията Прейлак разпределя електричеството, произведено в централата "Яншвалде", както в региона, така и извън него.