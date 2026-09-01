Откриха самоделни взривни устройства в подстанция в Източна Германия

С амоделни взривни устройства са били открити в електрическа подстанция в източната германска провинция Бранденбург, предадоха ДПА и Франс прес, като се позоваха на полицията.
"Те не са избухнали, никой не е пострадал и не сме имали никакви проблеми с електроснабдяването", заяви говорителка на полицията. Установени са обаче "материални щети" на "електропровод на трансформаторна станция".
Съоръжението се намира на около 100 километра от Берлин.
Deutschland: Sprengvorrichtung an Umspannwerk gefunden https://t.co/jNq7QulcPt pic.twitter.com/82jSEMFjnd— Kleine Zeitung (@kleinezeitung) September 1, 2026
"Събират се доказателства", добави говорителка на полицията. "На място са експерти по обезвреждане на бомби".
Намерени са самоделни взривни и запалителни устройства. Регионалният вестник "Маркише Алгемайне" съобщи по-рано, че службите за спешна помощ са открили няколко устройства, предназначени да изстрелват снаряди, заредени с експлозиви, и са ги обезвредили, според източници от службите за сигурност и компанията. Вестникът посочва, че е получил снимка, показваща едно от устройствата, чийто точен дизайн остава неясен.
Според информацията подстанцията, разположена близо до въглищната електроцентрала "Яншвалде", е била атакувана повече от веднъж, като очевидната цел е била да се предизвика мащабно прекъсване на електрозахранването, засягащо един от блоковете на централата. Подстанцията Прейлак разпределя електричеството, произведено в централата "Яншвалде", както в региона, така и извън него.