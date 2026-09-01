България

Нивото на река Дунав в българския участък продължава да се покачва

В района на остров Батин е заседнала баржа, преминаването е ограничено за единични кораби

Стела Христова Стела Христова

1 септември 2026, 15:03
Нивото на река Дунав в българския участък продължава да се покачва
Източник: БТА

П родължава тенденцията за повишение на нивото на река Дунав в почти целия български участък. Това съобщиха от Изпълнителната агенция "Проучване и поддържане на река Дунав". 

Нивото на река Дунав се повишава в почти целия български участък

Най-сериозно е повишението за последното денонощие при водомерния пост край Силистра - със седем сантиметра. При Русе нивото се е покачило с пет сантиметра, при Свищов е с три сантиметра, при Оряхово е с два сантиметра, а при Лом - със сантиметър. Понижение е отчетено единствено при Ново село, където нивото е спаднало с два сантиметра. 

Нов спад в нивото на Дунав при Русе, кораб заседна край Батин

По информация на дирекция "Речен надзор" в Русе към Изпълнителна агенция "Морска администрация" вчера следобед в района на остров Батин е заседнал самоходен съд с баржа, която е  извън корабоплавателния път. "Преминаването в района е възможно за единични кораби при повишено внимание. Били са направени няколко опита за отсядане на баржата, които ще продължат и днес", обясниха от ИАППД.  

Река Дунав продължава да спада, отчетено е ново понижение край Русе

Хидроложката обстановка остава усложнена. В сила са всички ограничения в газенето на плавателните съдове за целия участък на реката.

Край Русе нивото на реката днес е минус 110 см спрямо условната кота нула. Прогнозата за идните два дни е то да се повиши с два сантиметра.

Редактор: Стела Христова
Източник: Мартин Пенев/БТА    
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