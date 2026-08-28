Свят

Броят на жертвите при наводненията в Непал и Китай се увеличава

Повече от 1300 души са все още в неизвестност

Василена Василева Василена Василева

Обновена преди 2 часа / 28 август 2026, 07:45
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Б роят на жертвите в Непал от опустошителните внезапни наводнения в пограничния район с Китай се е увеличил най‑малко до 469, съобщи полицията, цитирана от ДПА и "Франс прес".

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Непалската полиция заяви, че 1 545 души са били спасени, много от тях са пострадали. С трите смъртни случая, докладвани и от Китай, потвърденият брой на жертвите от бедствието достига 472. Над 1 400 души все още са в неизвестност.

Говорителят на полицията Аби Нараян Кафле съобщи, че властите все още нямат ясна представа за броя на изчезналите и че може да минат няколко дни, преди да стане известен пълният мащаб на бедствието.

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Десетки тела все още не са идентифицирани, съобщи полицията, отчасти защото силата на придошлите води, калта и отломките е обезобразила много от жертвите или е разкъсала телата им.

Непалските спасители се опитваха да евакуират над стотина работници, блокирани в тунел на строежа на хидроелектрическа централа, след наводнението в сряда, което причини най‑малко 472 жертви, съобщи армията.

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„Получихме информация, че хора са блокирани в тунел“ на строителната площадка на язовир Тришули, каза говорителят на армията Раджа Рам Баснет.

„Два хеликоптера бяха изпратени на място, но остава много трудно да се открият входовете на тунела“, добави той.

Службата на непалския премиер уточни, че 350 работници и жители от района вече са били евакуирани от армията „при много рисковани условия, усложнени от метеорологичната обстановка и наводнението“.

„Армията все още работи, за да се опита да евакуира над стотина други хора, които остават блокирани в тунел“, добавиха те.

В района се строят няколко язовира.

Според Американския геологически институт вълната е била причинена от срутването на част от ледник, толкова мощно, че е регистрирано като земетресение с магнитуд 5,2 и е предизвикало множество свлачища.

Наводнението е причинило огромни щети, които предстои да бъдат оценени, включително върху хидроенергийни инфраструктури в Непал.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА/Виктор Турмаков    
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