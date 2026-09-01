Руска атака с дронове унищожи фериботния пункт „Орливка“ на границата с Румъния

П ри руските атаки срещу Украйна тази нощ е унищожен граничният пункт Орливка, който свързва страната с Румъния, съобщава румънската новинарска телевизия Диджи 24.

Атака с дронове е унищожила граничния пункт, който свързва Украйна с румънския пункт Исакча чрез ферибот. Преминаването между Румъния и Украйна през този пункт е блокирано към момента, информира Диджи 24.

Руски дрон навлезе в румънското въздушно пространство

„През нощта Русия атакува с дронове тип „Шахед“ международния пункт за преминаване с ферибот „Орливка“, намиращ се на границата с Румъния. В резултат на атаката са регистрирани удари по сградата и територията на граничния пункт, избухнали са пожари, които са били локализирани от спасителните екипи“, съобщи граничната служба на Украйна, цитирана от Диджи 24.

Граничният пункт е временно затворен, а процедурите по преминаване на граждани и превозни средства през „Орливка“ са временно преустановени, посочва Диджи 24. Транспортните средства са пренасочвани към други гранични пунктове, а румънската страна е информирана за ситуацията.

Диджи 24 съобщава още, че при руските атаки през изминалата нощ в Украйна са загинали най-малко 12 души.

Въздушна тревога в Румъния заради нова руска атака срещу украински пристанища

Радарната система за наблюдение на Министерството на националната отбрана на Румъния засече снощи две въздушни цели на 24 км североизточно от украинския град Вилкове в близост до границата с Румъния, съобщи агенция Аджерпрес, като се позова на Министерството на националната отбрана. Не беше засечено проникване в националното въздушно пространство, но до населението в североизточната част на окръг Тулча бе изпратено предупреждение чрез системата Ро-Алърт (Ro-Alert). За наблюдение на ситуацията във въздуха бяха вдигнати два самолета F-18 на испанските въздушни и космически сили, които изпълняват мисии по въздушна полиция в 57-а военновъздушна база „Михаил Когълничану“ в окръг Констанца, и хеликоптер IAR-330 Puma Socat на румънските военновъздушни сили.