Румен Радев: В близките дни ще бъде връчен вторият мандат

В близките дни ще бъде връчен вторият мандат за съставяне на правителство на „Продължаваме промяната – Демократична България“, съобщи президентът Румен Радев, след като премиерът в оставка Росен Желязков върна като кандидат за премиер на ГЕРБ-СДС неизпълнен първия проучвателен мандат за съставяне на правителство веднага след като го получи.

Надявам се да имаме едно добро темпо, така че да не бавим изборния процес, добави държавният глава.

Обществото ни очаква да продължите да управлявате отговорно, съгласно всички изисквания на Конституцията, до встъпването в длъжност на служебно правителство. Дали българите ще излязат този път да гласуват повече – зависи много от реториката и действията на всички политически сили. Зависи до голяма степен и от действията на правителството, защото, макар и оставащия малък живот, всеки ден е изключително важен, предвид сложната външна и вътрешнополитическа обстановка, коментира Румен Радев.

От действията на правителството зависи подготовката за честността на изборния процес, заяви още президентът.

Мандат без шанс: Радев връчи първата папка - ГЕРБ-СДС я върнаха

Според Конституцията, след оставката на кабинета, президентът трябва да започне нова процедура по връчване на проучвателни мандати за съставяне на правителство. Съгласно основния закон, след консултации, президентът възлага на кандидат за министър-председател, посочен от най-голямата по численост парламентарна група, да състави правителство. Ако в седемдневен срок кандидатът не успее да предложи състав на Министерския съвет, президентът възлага това на посочен от втората по численост парламентарна група кандидат за премиер. Ако и в този случай не бъде предложен състав на правителство, отново в едноседмичен срок, президентът възлага на някоя следваща парламентарна група да посочи кандидат за премиер.

Ако не се постигне съгласие за правителство, президентът, след консултации с парламентарните групи и по предложение на кандидата за служебен министър-председател, назначава служебно правителство и насрочва нови избори в двумесечен срок.

Когато мандатът за съставяне на правителство ни бъде връчен, ще го върнем веднага, каза в събота съпредседателят на партия „Да, България“ и депутат от парламентарната група на „Продължаваме Промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) Ивайло Мирчев. Коалицията е втората по численост парламентарна група и според процедурата трябва да получи втория проучвателен мандат за съставяне на кабинет.