Шофьор блъсна жена на пешеходна пътека в Сливен

П ешеходка на 74 години е пострадала при пътен инцидент в Сливен, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Сливен. По първоначални данни жена на 66 години, водач на лек автомобил е ударила 74-годишната пешеходка, която е пресичала на пешеходна пътека. Пострадалата е откарана в болнично заведение, без опасност за живота. По случая е образувано досъдебно производство.

Петдесет и седемгодишен водач на лек автомобил е хванат да управлява след употреба на алкохол над допустимото. Проверката е извършена в село Питово от екип на РУ – Нова Загора, осъществяващ контрол в малките населени места. Пробата за употреба на алкохол, направена на място с техническо средство, е показала положителен резултат – 1,70 промила, над допустимите 1,2 промила. Водачът е задържан за 24 часа. По случая е образувано бързо производство.

През изминалото денонощие са регистрирани 12 катастрофи с 16 ранени и един загинал, съобщават от МВР на сайта си.

В София са станали 29 леки пътнотранспортни произшествия и една тежка катастрофа с един ранен. Загинали няма.

При сравнение с данните за същия период на 2025 г. се отчита, че през 2026 г. има двама повече загинали участници в движението по пътищата.

От началото на годината са регистрирани 133 тежки катастрофи със 167 ранени и 15 загинали.