Борисов: ГЕРБ има основание да направи заявка, че иска да продължи да управлява

След толкова тежко управление, ГЕРБ е първа политическа сила, добави Борисов

12 януари 2026, 11:16
Борисов: ГЕРБ има основание да направи заявка, че иска да продължи да управлява
Източник: Георги Димитров/Vesti

И маме абсолютното основание да направим заявка, че искаме да продължим да управляваме, каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в живо включване във Фейсбук.

След толкова тежко управление, ГЕРБ е първа политическа сила. Успяхме да вкараме в България близо 5 млрд. лева, благодарение на ГЕРБ, добави Борисов.

Мандат без шанс: Радев връчи първата папка - ГЕРБ-СДС я върнаха

Той посочи, че през последните години брутният вътрешен продукт на страната се е увеличил близо четири пъти и България е станала по-богата. С 40% се е вдигнал износът на България, каза Борисов.

Премиерът в оставка Росен Желязков по-рано днес върна като кандидат за премиер на ГЕРБ-СДС неизпълнен проучвателния мандат за съставяне на правителство, веднага след като го получи от президента Румен Радев.

Източник: БТА, Лилия Йорданова    
Бойко Борисов ГЕРБ Управление Първа политическа сила Икономически растеж България 5 милиарда лева Правителство Росен Желязков Проучвателен мандат
Мразовит понеделник: Училищата в Русе затварят, в София под -10°
Мразовит понеделник: Училищата в Русе затварят, в София под -10°

ЕС подписва търговски договор с Меркосур на 17 януари
ЕС подписва търговски договор с Меркосур на 17 януари

Изпращат още стотици полицаи в Минесота след протестите
Изпращат още стотици полицаи в Минесота след протестите

Хиляди туристи блокирани във Финландия заради студа
Хиляди туристи блокирани във Финландия заради студа

Чеченският лидер Кадиров страда от бъбречна недостатъчност, Кремъл обсъжда наследници

Кадиров в момента е в собствената си болница в Чечня заедно с членове на семейния му клан

Румен Радев: В близките дни ще бъде връчен вторият мандат

