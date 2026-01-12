Борисов: ГЕРБ има основание да направи заявка, че иска да продължи да управлява

И маме абсолютното основание да направим заявка, че искаме да продължим да управляваме, каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в живо включване във Фейсбук.

След толкова тежко управление, ГЕРБ е първа политическа сила. Успяхме да вкараме в България близо 5 млрд. лева, благодарение на ГЕРБ, добави Борисов.

Мандат без шанс: Радев връчи първата папка - ГЕРБ-СДС я върнаха

Той посочи, че през последните години брутният вътрешен продукт на страната се е увеличил близо четири пъти и България е станала по-богата. С 40% се е вдигнал износът на България, каза Борисов.

Премиерът в оставка Росен Желязков по-рано днес върна като кандидат за премиер на ГЕРБ-СДС неизпълнен проучвателния мандат за съставяне на правителство, веднага след като го получи от президента Румен Радев.