Руски дипломат е намерен мъртъв в Кипър при подозрителни обстоятелства

Аутопсията на тялото предстои в сряда

12 януари 2026, 12:37
Руски дипломат е намерен мъртъв в Кипър при подозрителни обстоятелства
Източник: istock

В исокопоставен руски дипломат е бил намерен мъртъв при подозрителни обстоятелства в кабинета си, като случаят се следи внимателно от кипърските власти, съобщава гръцката телевизия Скай.

Според информация на кипърското подразделение на телевизия АНТ1 дипломатът е бил открит мъртъв в обедните часове миналия четвъртък в кабинета си. Твърди се, че кипърските власти са били информирани със закъснение, а когато на място е пристигнал екип на полицията, посолството е отказало да му позволи да влезе в сградата. В крайна сметка тялото е било предадено на полицаите извън сградата, а единственото обяснение, дадено от посолството, е било, че за причина за смъртта се смята самоубийство.

Според сведения на телевизията дипломатът е оставил предсмъртно писмо, което обаче не е било предадено на кипърските власти, а руското посолство е заявило, че то ще бъде изпратено в Москва за по-нататъшни действия. Аутопсията на тялото предстои в сряда.

Намериха мъртъв руски дипломат в Берлин

Същевременно от 7 януари в Лимасол е в неизвестност 56-годишният руски бизнесмен Владислав Баумгертнер. Кипърската полиция е отправила публичен призив за помощ при издирването му, съобщава журналистическата мрежа „Некста“. В издирването участват хеликоптер, дронове, служители на гражданската защита и доброволци. Операцията е започнала в събота в местността Писури – последното място, където е засечен сигналът на телефона му.

Българин с нож в гърдите в Кипър, търсят руснак

Името на Баумгертнер нашумя през 2013 г., когато беше задържан в Минск по заповед на президента Александър Лукашенко по време на т.нар. „калиева война“ – конфликт между компаниите „Уралкалий“ и „Беларускалий“, производители на калиеви торове.

По-късно Баумгертнер беше екстрадиран в Русия и поставен под домашен арест, но през 2015 г. беше освободен. През последните години той живее в Кипър и ръководи компанията „Глоубъл портс“ (Global Ports).

На този етап няма данни за връзка между двата случая.

Източник: БТА, Петър Къдрев    
Руски дипломат Подозрителна смърт Кипър Изчезнал бизнесмен Владислав Баумгертнер Руско посолство Разследване Аутопсия Лимасол Калиева война
.

