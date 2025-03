Путин се договори за изграждането на руска атомна електроцентрала в Мианма

Д оговор за изграждането на малка руска атомна електроцентрала в Мианма беше подписан днес на срещата в Кремъл между руския президент Владимир Путин и лидера на управляващата в Мианма хунта - генерал Мин Аун Хлайн, предаде Франс прес.

След срещата Путин подчерта, че договорът "създава възможността да се предостави на икономиката на Мианма евтина електроенергия, без опасност за околната среда".

"Това ще бъде добър стимул за икономическия растеж, тъй като ще създаде 1000 нови работни места и висококвалифицирани кадри", отбеляза той.

В съобщение за медиите руският ядрен гигант "Росатом" заяви, че централата ще има капацитет от 110 мегавата с възможност за увеличаване до 330 мегавата, без да предоставя повече подробности. Двете страни обсъждат този проект от известно време.

#Putin welcomes Myanmar PM Min Aung Hlaing #Russia | #Myanmar pic.twitter.com/Nkldn7o6nM Russia told Myanmar's leader and military chief #MinAungHlaing that Moscow saw good prospects for expanding cooperation in a range of areas including agriculture and nuclear energy.…

Руският президент посочи и че около 90% от петрола на бирманския пазар през 2024 г. е идвал от Русия. Путин покани Мин Аун Хлайн да присъства на военния парад на Червения площад в Москва на 9 май, като заяви, че в него ще участват части на армията на Мианма.

Ръководителят на хунтата от своя страна е предложил на Путин да посети неговата страна.

По-рано, в салона на Кремъл, Путин бе приветствал факта, че отношенията между двете страни се "развиват последователно", и бе заявил, че търговията между тях е нараснала през миналата година.

Russia and Myanmar signed an agreement on Tuesday on construction of a small-scale nuclear plant in Myanmar after talks in Moscow between Russian President Vladimir Putin and Myanmar junta chief Min Aung Hlaing pic.twitter.com/ZM5alofagv