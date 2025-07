Русия конфискува 50 млрд. долара активи за три години

Р уските власти са конфискували активи на стойност около 50 млрд. долара през последните три години, което подчертава мащаба на трансформацията в икономическия модел на „Крепост Русия“ на фона на войната в Украйна, показва публикувано вчера проучване, цитирано от Ройтерс.

(Във видеото: Западните страни замразиха около 300 млрд. долара руски държавни активи от началото на войната в Украйна)

Конфликтът е съпроводен със значително прехвърляне на активи, тъй като много западни компании се оттеглиха от руския пазар, активите на други бяха експроприирани, а тези на някои големи руски предприятия бяха конфискувани от държавата.

В отговор на това, което Русия нарече незаконни действия от страна на Запада, президентът Владимир Путин подписа през последните три години укази, позволяващи конфискацията на западни активи, засягащи фирми, вариращи от германската „Унипер“ до датската пивоварна „Карлсберг“.

