Захарова за конфискацията на Русия активи: Това ще навреди на Запада

Р усия има "значителни количества" западни активи и собственост на своята територия, които биха могли да станат цел на ответни действия от страна на Москва, ако Западът конфискува доходите от руските активи, заяви днес говорителката на министерството на външните работи Мария Захарова, цитирана от Ройтерс.

Миналата седмица лидерите от Г-7 се споразумяха на среща на върха в Италия да използват лихвите от замразените от Запада руски активи, за да предоставят на Украйна заем на стойност 50 милиарда долара.

Русия твърди, че това действие е противозаконно и ще навреди на Запада, тъй като ще подкопае доверието в световната финансова система.

#Russia has “significant amounts” of Western assets and property on its territory that could be targets for retaliation by Moscow if the West seizes income from Russian assets, Foreign Ministry spokeswoman Maria Zakharova says.https://t.co/8Dv1fSQfrN