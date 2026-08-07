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Рекордна глоба за Meta: Компанията трябва да плати близо $1 млрд. заради вредите върху деца

Американски съд определи платформите на компанията като „обществена заплаха“ заради вредно съдържание и контакти с потенциални насилници

Василена Василева Василена Василева

7 август 2026, 10:55
Рекордна глоба за Meta: Компанията трябва да плати близо $1 млрд. заради вредите върху деца
Източник: iStock photos/Getty images

А мерикански съдия в щата Ню Мексико постанови Meta да плати допълнителни 567 млн. долара заради това, че компанията не е предупредила обществото за опасностите, които нейните платформи крият за децата. Това е най-голямото съдебно решение срещу компанията по тема, свързана с безопасността на непълнолетни потребители.

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Съдия Брайън Бидшейд заяви, че технологичният гигант представлява „обществена заплаха“, сравнявайки влиянието на платформите му със замърсяването на въздуха. Според решението средствата трябва да бъдат вложени във фонд, насочен към ограничаване на бъдещи вреди.

Новото решение е допълнение към вече наложена глоба от 375 млн. долара. Така общата сума, която Meta трябва да плати по делото, достига 942 млн. долара.

Meta е компанията собственик на социалните мрежи Facebook, Instagram, WhatsApp и Threads.

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  • Съдията сравни Meta с фабрика

В мотивите си съдия Бидшейд сравни Meta с фабрика, чийто продукт са рекламите и съдържанието в платформите.

„Психологическите вреди и сексуалната експлоатация на деца са замърсяването, което трябва да бъде ограничено“, посочи съдията.

От Meta заявиха, че не са съгласни с решението и ще го обжалват.

„Работим усилено, за да защитим хората в нашите платформи, и сме открити за предизвикателствата при идентифицирането и премахването на злоупотреби и вредно съдържание. Убедени сме в действията си за защита на тийнейджърите онлайн и ще продължим да се защитаваме срещу твърдения, които не представят фактите правилно“, заяви говорител на компанията.

По отношение на предишната глоба от 375 млн. долара Meta също обяви, че възнамерява да обжалва.

  • Делото в Ню Мексико

Случаят започва през 2023 г., когато прокуратурата на щата Ню Мексико завежда дело срещу Meta. Властите твърдят, че платформите на компанията излагат децата на риск, като ги срещат с неподходящо съдържание и потенциални сексуални насилници.

В първата фаза на процеса съдът установява, че Meta многократно е нарушила Закона за нелоялните практики на Ню Мексико.

Според съда алгоритмите за препоръки на компанията са насочвали непълнолетни потребители към вредно съдържание и рискови контакти.

Алгоритмите за препоръки са инструментите, чрез които платформите автоматично подбират какво съдържание да вижда всеки потребител.

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  • Нови ограничения за Meta

Във втората фаза на делото съдия Бидшейд приема, че вредите, свързани с платформите на Meta, достигат нивото на „обществена заплаха“ – проблем, който е толкова широко разпространен, че засяга обществото като цяло.

„Както вредното замърсяване от фабрика може да засегне правото на обществото на чист въздух, така вредните ефекти от платформите на Meta върху децата не остават ограничени само в интернет“, посочва съдията.

Според него последиците се пренасят в реалния живот и създават тежест за децата, техните семейства, училищата, болниците и правоохранителните органи.

От определените 567 млн. долара около 420 млн. долара ще бъдат използвани за лечение и подкрепа на деца, засегнати от вредите, свързани с платформите на Meta. Средствата ще финансират подходящи клинични и други програми за психично здраве.

Друга част от сумата ще бъде насочена към обучение и превенция, включително за учители и здравни специалисти, които работят с последствията от вредното влияние на социалните мрежи върху деца.

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Съдът е разпоредил на Meta да въведе и допълнителни мерки, сред които:

  1. да не позволява профили на потребители под 18 години да бъдат препоръчвани на възрастни;
  2. да забрани възрастни потребители да изпращат съобщения на непълнолетни;
  3. да блокира изпращането и получаването на голо съдържание от непълнолетни;
  4. да въведе политика за незабавно действие срещу възрастни потребители, свързани със сексуална експлоатация на деца.

Освен това Meta трябва да:

  1. премахне броя на харесванията за потребители под 18 години;
  2. забрани известията за тези потребители между 22:00 и 7:00 часа, както и в учебни дни между 8:00 и 15:00 часа, с изключение на почивните дни;
  3. въведе задължително ограничение за използване на Instagram и Facebook до общо 90 часа месечно за непълнолетни потребители.
  • Нови дела срещу компанията

Meta е изправена пред хиляди съдебни искове в САЩ по сходни обвинения.

По-рано тази година компанията загуби и дело в Лос Анджелис, свързано с твърдения за вредите от социалните платформи върху деца.

Следващата седмица предстои нов голям процес срещу Meta в Калифорния, в който главни прокурори от близо 30 американски щата обвиняват компанията в нарушаване на законите за защита на детската поверителност.

Автор: Василена Василева
Редактор: Василена Василева
Източник: BBC    
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