Катастрофалният ураган "Мелиса": 1 метър дъжд и ветрове над 250 км/ч

Наредени са задължителни евакуации за Порт Роял в Кингстън и шест други уязвими района в цялата страна

27 октомври 2025, 09:44
Източник: БТА/АР

У раганът "Мелиса" се усили до мощен ураган от категория 4 в неделя, 26 октомври, заплашвайки северните Кариби с катастрофални ветрове и дъжд. Правителството на Ямайка нареди задължителни евакуации за уязвими райони в цялата страна, включително в столицата Кингстън, предаде The Guardian

Ямайските власти по-рано призоваха жителите на низинни и податливи на наводнения райони да потърсят убежище, тъй като "Мелиса" бързo напредва по скалата за ураганни ветрове "Сафир-Симпсън" с нарастваща възможност да се усили до ураган от категория 5 в понеделник, 27 октомври.

По време на пресконференция в Кингстън в неделя ямайските власти съобщиха, че и двете международни летища са затворени и са активирани 881 убежища.

"Много от тези общности няма да оцелеят след наводнението," заяви министърът на местното управление Дезмънд Маккензи. "Кингстън е изключително ниско разположен. Няма общност в Кингстън, която да е имунизирана срещу това."

След това министър-председателят на Ямайка Андрю Холнъс нареди задължителни евакуации за Порт Роял в Кингстън и шест други уязвими района в цялата страна, включително Олд Харбър Бей.

Тропическата буря "Мелиса" се насочва към Карибите

Холнъс заяви по-рано: "Призовавам ямайците да приемат тази заплаха от времето сериозно. Погрижете се за собствената си защита."

В неделя вечерта центърът на "Мелиса" се намираше на около 205 км юго-югозападно от Кингстън, Ямайка, и на около 495 км юго-югозападно от Гуантанамо, Куба. Ураганът имаше максимално постоянни ветрове от 230 км/ч и се движеше на запад със 7 км/ч, съобщи Националният център за урагани на САЩ. Той може да достигне сила на категория 5 в понеделник с ветрове над 250 км/ч.

Бурята "Мелиса" се засили до ураган от четвърта категория, приближава Ямайка и Куба

Очаква се "Мелиса" да изсипе до 76 см дъжд върху Ямайка и южната част на Испаньола – Хаити и Доминиканската република, съгласно центъра за урагани. В някои райони може да падне до 1 метър.

Комбинацията от бързо усилване и бавно придвижване е рецепта за катастрофично, рекордно природно бедствие, заявиха експерти. В своите все по-зловещи актуализации центърът за урагани предупреди, че трябва да се очаква значителни щети по инфраструктурата, прекъсвания на тока и комуникациите и изолация на общности в Ямайка.

Някои жители на малкото рибарско селище Порт Роял, една от най-изложените и уязвими общности на Ямайка, отказаха да последват официалния съвет да напуснат домовете си и да потърсят убежище в заслони.

Жителки като Ан Мари Чембърлейн, 51-годишна, решиха да изчакат бурята у дома. Тя каза, че селяните са уверени, че са направили всичко необходимо, за да отклонят опасността, и добави: "Бог ще ни защити."

Чембърлейн каза: "Ние познаваме опасността и знаем кога сме в опасност, а в момента не сме. Всички лодки са изтеглени, покривите с цинк са закрепени... ние взимаме необходимите предпазни мерки. Основната причина да откажем да напуснем Порт Роял е поради опит преди 21 години. Отидохме в убежището, първата нощ беше добре, когато бяхме само ние, но после, когато други хора започнаха да идват, започна ад. Жените не бяха в безопасност и на всичко отгоре хората ни откраднаха вещите. Ще заспиш и ще се събудиш без радиото, парите и другите си вещи."

Дерик Пауъл, 42-годишен мениджър маркетинг, повтори чувствата й. Той каза: "Никога не съм бил в убежище, но жители, които са били, казват, че никога няма да се върнат. Всички вече се подготвят, ние знаем какво е. Чували сме за урагана Чарли. Аз преживях Гилбърт и всички други бури... Нямаме дерета или река, които да прелят. Ако малко вода се покачи, може би е за кратко, но докато дъждът спре, тя изчезва."

Очаква се след като напусне Ямайка, "Мелиса" да се насочи към Куба до късно във вторник, където може да донесе до 300 мм дъжд, преди да се придвижи към Бахамските острови в края на сряда.

Кубанското правителство в събота издаде предупреждение за ураган за провинциите Гранма, Сантяго де Куба, Гуантанамо и Олгин.

Непостоянната и бавно движеща се буря отне живота на поне трима души в Хаити и един човек в Доминиканската република, където друг човек все още се търси.

Джейми Роум, заместник-директор на центъра за урагани, каза: "За съжаление за местата по прогнозирания път на тази буря положението става все по-тежко." Той каза, че бурята ще продължи да се движи бавно до четири дни.

В Хаити имаше съобщения за покачване на нивото на реките, наводнения и разрушен мост вследствие на преляли речни брегове в Сейнт Сюзан, на североизток.

Роналд Делис, хаитянски областен директор на гражданската защита, каза: "Бурята причинява голямо притеснение с начина, по който се движи." Местните власти организирали опашки за разпределяне на хранителни пакети. Много жители все още не желаят да напуснат домовете си.

Бурята е повредила близо 200 домове в Доминиканската република и е прекъснала водоснабдителните системи, засягайки над половин милион души. Тя също така събори дървета и светофари, предизвика серия от малки свлачища и остави над двадесет общности изолирани.

Департаментът по метеорология на Бахамските острови съобщи, че "Мелиса" може да донесе условия на тропическа буря или ураган за острови в югоизточните и централни Бахамски острови и островите Търкс и Кайкос до началото на следващата седмица.

"Мелиса" е тринадесетият именуван щорм от атлантическия ураганен сезон, който трае от 1 юни до 30 ноември. Националната администрация за океани и атмосфера на САЩ беше предвидила по-интензивен от нормалното сезон с между 13 и 18 именувани бури.

Източник: The Guardian    
