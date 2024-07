Мелания Тръмп ще разкаже историята си в книга

Б ившата първа дама Мелания Тръмп ще издаде тази есен книга, озаглавена "Мелания", и описана от екипа ѝ като "въздействаща и вдъхновяваща история на жена, която сама е проправила пътя си, преодоляла е изпитанията и е достигнала личностно съвършенство", предаде Асошиейтед прес.

Това е първият мемоар на Тръмп, която напоследък избягва публичното пространство, докато съпругът ѝ Доналд Тръмп цели да се върне обратно в Белия дом.

Книгата "Мелания" ще бъде публикувана от издателството "Скайхорс пъблишинг", което по-рано е издавало текстове на привърженици на Тръмп, сред които бившият кмет на Ню Йорк Рудолф Джулиани. Издателството е работило също с кандидата за президент Робърт Кенеди-младши и бившия поддръжник на Тръмп – Майкъл Коен, който по-късно се превърна в един от най-яростните му критици. В някои книги, издадени от "Скайхорс", са включени предговори, писани от съюзника на Тръмп Стив Банън.

За издаването на мемоара на Мелания Тръмп бе съобщено днес от нейния екип, който не даде точна дата за публикуването на книгата и не спомена дали това ще се случи преди изборите през ноември. Тръмп е тема и в други книги, например тази на бившата съветничка Стефани Уинстън Уолкоф, но самата Тръмп никога не е разказвала подробно собствената си история.

Бившата първа дама "кани читателите в нейния свят, предлагайки портрет отблизо на жена, която живее необикновен живот", пише в резюмето на книгата. "В "Мелания" са включени лични истории и семейни снимки, които до момента не са показвани".

Говорител каза, че няма друга информация освен тази, дадена в съобщението за издаване на книгата, в което не се споменава нищо за финансовите условия, плановете за популяризиране или дали Тръмп е работила със съавтор.

Мелания Тръмп, третата съпруга на Доналд Тръмп, е енигматична фигура, откакто съпругът ѝ обяви, че ще се кандидатира за президент през 2016 година. Тя се стремеше да запази личния си живот извън светлината на прожекторите, дори докато беше първа дама, като се съсредоточаваше върху отглеждането на сина им Барън и популяризирането на инициативата си "Бъди най-добрият" в подкрепа на "социалното, емоционалното и физическото здраве на децата".

Въпреки че се появи на събитието, откриващо предизборната кампания за 2024 г. и присъства на проявата по случай края на националния конгрес на Републиканската партия, през по-голямата част от времето Мелания Тръмп избра да остане извън кампанията. Решението ѝ да не изнесе реч на тазгодишния конгрес беше нарушаване на традицията на съпругите на кандидатите за президент, както и на традицията за реч на срещите на републиканците през 2016 г. и 2020 година.

Според екипа ѝ мемоарът ще бъде издаден в два варианта: изцяло цветно колекционерско издание от 256 страници на цена от 150 долара, всяка бройка от което е подписана от авторката, както и мемоарно издание от 304 страници, в което са включени 48 страници със снимки, които никога преди това не са публикувани. Цената на книгата е 40 долара, а подписаните копия ще са с цена от 75 долара.

И двете издания могат да се поръчат предварително от сайта на бившата първа дама MelaniaTrump.com. Все още не е ясно кога и дали мемоарът ще може да бъде закупен от друго място.

За разлика от други бивши президенти и първи дами, Доналд и Мелания Тръмп не са публикували книги от периода след престоя си в Белия дом чрез известните нюйоркски издания. Доналд Тръмп публикува няколко книги преди президентството си и за тях работеше с издателства като "Рандъм хаус" и "Саймън енд Шустър", но след това много от тях започнаха да го избягват заради щурма срещу Капитолия на 6 януари 2021 година.

