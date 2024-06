"Трябва да го напусне, той е престъпник": Сторми Даниелс със съвет към Мелания Тръмп

З вездата от филмите за възрастни Сторми Даниелс даде нов съвет на съпругата на Доналд Тръмп, Мелания Тръмп, в неделя, след като бившият президент беше признат за виновен по делото за "мълчаливи пари".

В случай, повдигнат от окръжния прокурор на Манхатън Алвин Браг, съдебните заседатели в Ню Йорк признаха Тръмп за виновен по 34 обвинения за фалшифициране на бизнес записи, свързани с тайно плащане на пари, направено на Даниелс от тогавашния адвокат на Тръмп Майкъл Коен малко преди президентските избори през 2016 г.

Даниелс твърди, че е имала сексуален контакт с Тръмп през 2006 г., което той отрича. Тръмп твърди, че е невинен и казва, че случаят е политически мотивиран. Юридическият му екип казва, че ще се бори със случая, който ще включва обжалване, ако е необходимо.

В неделя в интервю за Mirror Даниелс, чието истинско име е Стефани Клифърд, призова бившата първа дама да напусне съпруга си заради осъдителната му присъда.

„Не знам какво може да бъде споразумението им или не, но Мелания трябва да го напусне. Не заради това, което направи с мен или други жени, а защото той е осъден престъпник“, каза Даниелс.

Тя добави: „Доказано е, че е злоупотребяващ; той беше признат за отговорен за сексуално насилие и данъчни измами и сега е престъпник.“

През януари Тръмп беше осъден да плати 83,3 милиона долара на Е. Джийн Карол за накърняване на репутацията ѝ, след като тя го обвини в сексуално насилие срещу нея в съблекалнята на универсален магазин в средата на 90-те години. Отделно жури миналата година присъди на Карол 5 милиона долара от Тръмп за сексуално насилие и клевета. Тръмп отрече всякакви нарушения и обжалва присъдите.

Освен това Тръмп и други, свързани с организацията му, бяха признати за отговорни през февруари по обвинения, че бившият президент е завишил стойността на имотите си и собствената си нетна стойност с милиарди долари във финансови отчети, предоставени на банки и застрахователи за сключване на сделки и осигуряване на заеми по дело за гражданска измама, заведено от главния прокурор на Ню Йорк Летиция Джеймс. Тръмп твърди, че е невинен и се бори срещу решението чрез обжалване.

Коментарите на Даниелс идват, след като няколко от членовете на семейството на Тръмп присъстваха на наказателния процес, за да го подкрепят. Въпреки това, Мелания Тръмп беше останала далеч от съдебната палата в Манхатън, повдигайки въпроси от някои относно състоянието на брака им.

