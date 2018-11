Майка и 10-месечното ѝ бебе загинаха след нападение от мечка, както предполагат властите в Юкон. Смъртта им шокира местните в канадския регион, пише CNN.

Валъри Тиорет (37) и 10-месечната ѝ дъщеря, Адел Роусхолт, били намерени мъртви в понеделник. Съпругът на Валъри открил телата им близо до езеро Ейнарсон, докладват властите.

Йермунд Роусхолт се е прибирал у дома след лов в района отново на езерото Ейнарсон, когато забелязал телата на съпругата и дъщеря си пред къщата.

Малко преди това Роусхолт застрелял и убил мечка гризли, която тръгнала да го напада. Това се случило на 100 метра от дома на семейството.

